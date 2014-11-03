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货币新闻 | 2014年 11月 3日 星期一 14:01 BJT

国际油市：布兰特原油进一步远离86美元，受累于美元走强和中国数据

0533 GMT，布兰特12月原油 下跌0.23美元，报每桶85.63美元。布兰特原油期货10月挫跌逾9%，10月16日还触及82.60美元的近四年低点。

美国原油期货 跌0.36美元，报每桶80.18美元，10月下挫逾11%。

“美元的力道是目前推动市场的一大力量。那将打压油价可能的涨势。”OptionsXpress分析师Ben Le Brun并称，中国经济数据是推动市场的另一个因素。

投资者消化整体来说欠佳的中国增长数据之际，石油输出国组织(OPEC)秘书长上周表示，OPEC国家2015年石油供应预料与今年相差无几，这进一步显示该组织不急于减产。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王颖/张若琪 审校 王兴亚/于春红)
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