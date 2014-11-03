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亚洲 | 2014年 11月 3日 星期一 15:15 BJT

更新版 1-台湾央行：364天期存单高标在0.648%较前次下滑，外银加重下标力道

(新增高标水位及交易员评论)

路透台北11月3日 - 台湾央行周一公布标售的1,200亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.629%，结束此前连四次标售走升，且低于市场预期的0.64-0.655%。

此外，两位货币市场资金调度人士对路透表示，此次标售的高标落在0.648%，亦较前次高标0.653%下滑。

交易员指出，标售结果有些出乎市场意外。他们认为，在市场预期升息时点渐近之际，利率应仍有微幅扬升的空间。

不过亦有市场人士指出，此次央行的1,200亿台币一年期存单交割日落在明日(4日)，未能和今日到期的一年期存单〞无缝接轨〞，和此前做法不同，导致今日市场闲置资金满溢，特别今日到期的一年存单部位多数在外资银行手上，外银台币部位水涨船高，在感受〞压力〞之际下标力道扩大，因而致利率走低。

交易员称，外银短钱满溢的情况是否持续仍待观察，下个月一年期存单标售利率不一定会持续下滑。

央行表示，此次投标总金额为3,048亿台币，投标倍数为2.54倍，高于前次的2.39倍。

路透此前访谈六家金融机构认为，本次一年期存单标售区间将在0.64-0.655%，大区间则落在0.63-0.665%。

今日存单标售结果公布晚于预定时间约1小时，央行官员指出，主因系统出现部分问题，导致时程延宕，没有其他原因。

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以下为近年标售结果一览表:

标售日期 加权平均 投标倍数 额度 一个月央行存单利率

得标利率% (亿台币)

2014年11月 3日 0.6290 2.54 1,200 0.87%

2014年10月 3日 0.6390 2.39 1,200 0.87%

2014年 9月 5日 0.6120 2.34 1,200 0.87%

2014年 8月 1日 0.5980 2.03 1,200 0.87%

2014年 7月 4日 0.5400 1.89 1,200 0.87%

2014年 6月 6日 0.5190 2.37 1,200 0.87%

2014年 5月 2日 0.5200 2.36 1,200 0.87%

2014年 4月 3日 0.5300 2.55 1,200 0.87%

2014年 3月 5日 0.5570 3.03 1,200 0.87%

2014年 2月14日 0.5720 2.94 1,200 0.87%

2014年 1月 3日 0.5840 2.64 1,000 0.87%

2013年12月 6日 0.5640 4.20 1,000 0.87%

2013年11月 1日 0.6150 3.26 1,000 0.87%

2013年10月 4日 0.6440 3.18 1,000 0.87%

2013年 9月 6日 0.6470 2.69 1,000 0.87%

2013年 8月 2日 0.6300 2.92 1,000 0.87%

2013年 7月 5日 0.6320 2.85 1,000 0.87%

2013年 6月 7日 0.6350 3.02 1,000 0.87%

2013年 5月 3日 0.6570 3.04 1,000 0.87%

2013年 4月 3日 0.6910 3.03 1,000 0.87%

2013年 3月 6日 0.7200 2.91 1,000 0.87%

2013年 2月 8日 0.7170 2.99 1,000 0.87%

2013年 1月 4日 0.7170 2.80 1,000 0.87%

2012年12月 7日 0.7300 3.23 1,000 0.87%

2012年11月 2日 0.7580 3.57 1,000 0.87%

2012年10月 5日 0.8050 3.47 1,000 0.87%

2012年9月 7日 0.8290 3.6 1,000 0.87%

2012年8月 3日 0.8530 3.56 1,000 0.87%

2012年7月 6日 0.8700 3.19 1,000 0.87%

2012年6月 8日 0.8780 3.40 1,000 0.87%

2012年5月 4日 0.8930 3.09 1,000 0.87%

2012年4月 6日 0.8920 3.11 1,000 0.87%

2012年3月 7日 0.8780 3.32 1,000 0.87%

2012年2月 9日 0.8870 3.61 1,000 0.87%

2012年1月 6日 0.8990 3.11 1,000 0.87% (完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
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