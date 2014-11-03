更新版 1-台湾央行：364天期存单高标在0.648%较前次下滑，外银加重下标力道

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(新增高标水位及交易员评论)
路透台北11月3日 - 台湾央行周一公布标售的1,200亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.629%，结束此前连四次标售走升，且低于市场预期的0.64-0.655%。
此外，两位货币市场资金调度人士对路透表示，此次标售的高标落在0.648%，亦较前次高标0.653%下滑。
交易员指出，标售结果有些出乎市场意外。他们认为，在市场预期升息时点渐近之际，利率应仍有微幅扬升的空间。
不过亦有市场人士指出，此次央行的1,200亿台币一年期存单交割日落在明日(4日)，未能和今日到期的一年期存单〞无缝接轨〞，和此前做法不同，导致今日市场闲置资金满溢，特别今日到期的一年存单部位多数在外资银行手上，外银台币部位水涨船高，在感受〞压力〞之际下标力道扩大，因而致利率走低。
交易员称，外银短钱满溢的情况是否持续仍待观察，下个月一年期存单标售利率不一定会持续下滑。
央行表示，此次投标总金额为3,048亿台币，投标倍数为2.54倍，高于前次的2.39倍。
路透此前访谈六家金融机构认为，本次一年期存单标售区间将在0.64-0.655%，大区间则落在0.63-0.665%。
今日存单标售结果公布晚于预定时间约1小时，央行官员指出，主因系统出现部分问题，导致时程延宕，没有其他原因。
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以下为近年标售结果一览表:
标售日期 加权平均 投标倍数 额度 一个月央行存单利率
得标利率% (亿台币)
2014年11月 3日 0.6290 2.54 1,200 0.87%
2014年10月 3日 0.6390 2.39 1,200 0.87%
2014年 9月 5日 0.6120 2.34 1,200 0.87%
2014年 8月 1日 0.5980 2.03 1,200 0.87%
2014年 7月 4日 0.5400 1.89 1,200 0.87%
2014年 6月 6日 0.5190 2.37 1,200 0.87%
2014年 5月 2日 0.5200 2.36 1,200 0.87%
2014年 4月 3日 0.5300 2.55 1,200 0.87%
2014年 3月 5日 0.5570 3.03 1,200 0.87%
2014年 2月14日 0.5720 2.94 1,200 0.87%
2014年 1月 3日 0.5840 2.64 1,000 0.87%
2013年12月 6日 0.5640 4.20 1,000 0.87%
2013年11月 1日 0.6150 3.26 1,000 0.87%
2013年10月 4日 0.6440 3.18 1,000 0.87%
2013年 9月 6日 0.6470 2.69 1,000 0.87%
2013年 8月 2日 0.6300 2.92 1,000 0.87%
2013年 7月 5日 0.6320 2.85 1,000 0.87%
2013年 6月 7日 0.6350 3.02 1,000 0.87%
2013年 5月 3日 0.6570 3.04 1,000 0.87%
2013年 4月 3日 0.6910 3.03 1,000 0.87%
2013年 3月 6日 0.7200 2.91 1,000 0.87%
2013年 2月 8日 0.7170 2.99 1,000 0.87%
2013年 1月 4日 0.7170 2.80 1,000 0.87%
2012年12月 7日 0.7300 3.23 1,000 0.87%
2012年11月 2日 0.7580 3.57 1,000 0.87%
2012年10月 5日 0.8050 3.47 1,000 0.87%
2012年9月 7日 0.8290 3.6 1,000 0.87%
2012年8月 3日 0.8530 3.56 1,000 0.87%
2012年7月 6日 0.8700 3.19 1,000 0.87%
2012年6月 8日 0.8780 3.40 1,000 0.87%
2012年5月 4日 0.8930 3.09 1,000 0.87%
2012年4月 6日 0.8920 3.11 1,000 0.87%
2012年3月 7日 0.8780 3.32 1,000 0.87%
2012年2月 9日 0.8870 3.61 1,000 0.87%
2012年1月 6日 0.8990 3.11 1,000 0.87% (完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申