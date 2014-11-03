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亚洲 | 2014年 11月 3日 星期一 14:05 BJT

中国资管：上周45款集合信托产品发行，近七成投向房地产和基建领域

路透北京11月3日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的信托理财周报显示，统计时间内（10月25日-10月31日）共有19家信托公司发行了45款集合信托产品，发行量环比增加1款。

45款新发行产品中，44款公布了募集规模，平均计划募集规模为1.93亿元，环比下降0.27亿元，降幅为12.11%。按照平均规模推算，上周发行的信托产品总计划募集规模为86.67亿元，环比下降9.75亿元，增幅为10.11%。

其中，募集规模最大的是中融发行的“杭州水晶城股权投资开放期6期集合资金信托计划”，募集规模为14.00亿元，这是一款房地产领域股权投资类产品。

从期限上看，45款新发行产品中，共有43款公布了期限，平均期限20.84个月，环比缩短1.12个月。

统计时间内发行信托产品期限和收益结构如下：

期限 发行数 平均最高预期收益率 环比变化

12个月期 7 9.84% 上升0.40个百分点

24个月期 29 10.43% 上升0.19个百分点

从资金运用领域来看，房地产领域产品发行了16款，基础设施领域产品发行了14款，工商企业领域产品发行了6款，证券投资领域产品发行了3款，金融领域产品发行了1款，其他领域产品发行了5款。

从资金运用方式上看，权益投资类产品发行了18款，贷款运用类产品发行了17款，组合运用类产品发行了4款，股权投资类产品发行了3款，证券投资类产品发行了3款。

**成立集合信托产品57款**

统计时间内共有27家信托公司成立了57款集合信托产品，发行量环比增加9款。

57款成立产品中，40款产品公布了成立规模，平均成立规模为1.19亿元，环比增加0.1亿元，增幅为9.13%。

其中，成立规模最大的是中信信托成立的“中信民生11号沙坪坝迈瑞城投应收账款流动化信托项目”，募集规模为6.85亿元，这是一款基础设施领域权益投资类产品。

上周共有28款新成立产品公布了期限，平均期限21.21个月，环比延长1.00个月。上周共有10款新成立产品公布了预期收益，平均预期收益率9.92%，环比下降0.09个百分点。

从资金运用领域来看，基础设施领域产品成立了18款，证券投资领域产品成立了10款，金融领域产品成立了7款，房地产领域产品成立了6款，工商企业领域产品成立了3款，其他领域产品成立了13款。

从资金运用方式来看，权益投资类产品成立了21款，贷款运用类产品成立了15款，证券投资类产品成立了10款，组合运用类产品成立了3款，债权投资类产品成立了2款，其他类产品成立了6款。（完） (整理 李贺; 审校 曾祥进)
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