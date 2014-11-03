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货币新闻 | 2014年 11月 3日 星期一 14:34 BJT

韩国央行：将密切关注日本央行进一步放松政策后的市场波动情况

路透首尔11月3日 - 韩国央行周一召开紧急会议后表示，将努力防止金融市场在日圆/韩元 汇率方面出现羊群行为，并密切关注市场波动情况。

召开此次会议是因应日本央行上周扩大刺激计划的决定。日央行的举措使日圆兑韩元进一步贬值。

韩国央行还表示，将密切关注日圆贬值对本国出口、实体经济和金融市场稳定性的影响。(完) (编译 王颖；审校 王兴亚)
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