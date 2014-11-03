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货币新闻 | 2014年 11月 3日 星期一 14:27 BJT

中国新债：财政部下周五将续招标发行280亿元固息国债，期限七年

路透上海11月3日 - 中国财政部周一公告称，将于下周五(14日)在银行间和证交所债市，跨市场续招标发行280亿元人民币固息国债，为今年第24期 七年品种的首次续发。

刊登在财政部网站的公告显示，该期债采用混合式招标方式，标的为价格；全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.1%。

该期债招标当日，原发行的同期国债当日停止交易一天；招标结束至11月18日进行分销；11月20日起与之前发行的同期国债合并上市交易。

本次续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同。从2014年10月23日开始计息；票面利率3.7%。(完)

参看详情，可点选财政部网站 here (发稿 李宏薇；审校 张喜良)
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