版本:
中国
亚洲 | 2014年 11月 3日 星期一 14:24 BJT

韩国股市：收低，汽车类股因日圆下跌遭受牵连

路透首尔11月3日 - 韩国股市周一收低，绩优汽车股打压大盘，因日圆走弱引发投资人担心日资汽车厂商在出口市场上将更具价格竞争力。

综合股价指数 下跌0.58%，收报1,952.97点。

现代汽车 大跌5.9%，其姊妹企业起亚汽车 重挫5.6%。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐