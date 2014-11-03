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货币新闻 | 2014年 11月 3日 星期一 14:55 BJT

《焦点》亚洲制造业增速放缓，各国料出台更多刺激举措

**出口乏善可陈**

一如以往，中国经济数据主宰了盘中走势，而且受到认真仔细的解读。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周一联合公布，10月官方非制造业商务活动指数小幅降至53.8，创九个月最低，上月为54.0。

10月官方制造业PMI降至50.8，低于9月时的51.1，意外低于路透调查中值的51.2。

海外需求是部分因素。10月制造业PMI的新订单分项指数萎缩至49.9。

同样的趋势也出现在韩国。韩国新出口订单已连续下滑三个月，而且触及14个月最低水平。

韩国10月份经季节调整的汇丰/Markit PMI从9月的48.8跌至48.7，为6月以来最低。

即使是苹果 产品主要供应链--台湾，也难逃放缓的脚步，其PMI降至13个月最低的52.0。

印度则是少有的亮点，印度10月汇丰PMI上升至51.6，高于9月的51.0，连续一整年位于荣枯分水岭上方。(完)
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