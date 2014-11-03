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亚洲 | 2014年 11月 3日 星期一 14:37 BJT

中国资管：上周银行理财产品发764款，短期固收产品预期收益率下降

路透北京11月3日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行理
财周报显示，上周（10月25日-10月31日）69家银行共发行了764款理财产品，发行银行数较
上期报告增加9家，产品发行量增加14款。
    
    上周发行的理财产品中，保本浮动和保证收益型理财产品共196款，市场占比为25.65%
；非保本型理财产品共568款，市场占比为74.35%。
 
    
    上周银行理财产品发行情况概览：
    
        类别            发行数    理财产品占比   环比数量变化
    债券和货币市场类     309        40.45%          +12
    其中：人民币         297        
           外币           12        
    组合投资类           412        53.93%           +3
    融资类                 4         0.52%           +3
    结构性产品            39         5.10%           -4
    
    注：融资类产品投向包含票据资产、收益权、信贷资产和信托贷款。        
            
    上周固收类理财产品的期限和预期收益率情况：
    
    期限            发行款数  平均预期收益率   环比变化
    1个月（含）以下     15       3.59%         下降46个基点
    1个月至3个月（含） 369       5.01%         下降4个基点
    3个月至6个月（含） 220       5.23%         下降2个基点
    6个月至1年（含）    92       5.51%         上升9个基点
    1年以上             13       5.80%         下降1个基点    

    统计时间内固定收益类人民币理财产品投资期限最短为3天，最长为1825天；预期年化
收益率最低2.60%，最高为8.00%，与上期报告相比，最低预期收益率下降0.10个百分点，最
高预期收益率持平。


    上周各期限固定收益类人民币理财产品收益率分布：    
   
 期限          产品数量（款   占比      平均预期年收益率
               ）                       
 1个月以下     15              2.12%    3.59%
 1个月至3个月  369            52.05%    5.01%
 3个月至6个月  220            31.03%    5.23%
 6个月至1年    92             12.98%    5.51%
 1年以上       13              1.83%    5.80%
 
    上周共发行16款外币理财产品。其中，美元理财产品9款，较上期减少5款。
  
    
    **188款产品实现最高预期收益率**

    研究所监测数据显示，上周有1,224款产品到期，公布了到期收益率的190款产品中，18
8款实现预期最高收益率，2款结构性产品未实现预期最高收益率。
    
    上周到期理财产品的投资对象中组合投资类产品588款，债券和货币市场工具类产品586
款，结构性产品49款，融资类产品1款。

    上周到期收益率达到6.00%及以上的产品共有17款，与上期相比增加9款。其中，13款来
自城市商业银行，1款来自国有银行，2款来自股份制商业银行，1款来自农村金融机构；从
投资领域来看，债券类产品3款，组合投资类产品12款，结构性产品2款。

    到期收益率最高的产品为招商银行  发行的“焦点联动系列之黄金
表现联动（黄金期末双向连续型带触碰条款）”人民币理财产品，该结构性产品虽未获得预
期最高收益率，但仍然位于本期公布了到期收益率产品中的榜首，其投资期限为163天，实
现了6.92%的年化收益率。（完）

 (整理 李贺; 审校 黄凯)
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