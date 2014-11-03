中国资管：上周银行理财产品发764款，短期固收产品预期收益率下降

路透北京11月3日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行理 财周报显示，上周（10月25日-10月31日）69家银行共发行了764款理财产品，发行银行数较 上期报告增加9家，产品发行量增加14款。 上周发行的理财产品中，保本浮动和保证收益型理财产品共196款，市场占比为25.65% ；非保本型理财产品共568款，市场占比为74.35%。 上周银行理财产品发行情况概览： 类别 发行数 理财产品占比 环比数量变化 债券和货币市场类 309 40.45% +12 其中：人民币 297 外币 12 组合投资类 412 53.93% +3 融资类 4 0.52% +3 结构性产品 39 5.10% -4 注：融资类产品投向包含票据资产、收益权、信贷资产和信托贷款。 上周固收类理财产品的期限和预期收益率情况： 期限 发行款数 平均预期收益率 环比变化 1个月（含）以下 15 3.59% 下降46个基点 1个月至3个月（含） 369 5.01% 下降4个基点 3个月至6个月（含） 220 5.23% 下降2个基点 6个月至1年（含） 92 5.51% 上升9个基点 1年以上 13 5.80% 下降1个基点 统计时间内固定收益类人民币理财产品投资期限最短为3天，最长为1825天；预期年化 收益率最低2.60%，最高为8.00%，与上期报告相比，最低预期收益率下降0.10个百分点，最 高预期收益率持平。 上周各期限固定收益类人民币理财产品收益率分布： 期限 产品数量（款 占比 平均预期年收益率 ） 1个月以下 15 2.12% 3.59% 1个月至3个月 369 52.05% 5.01% 3个月至6个月 220 31.03% 5.23% 6个月至1年 92 12.98% 5.51% 1年以上 13 1.83% 5.80% 上周共发行16款外币理财产品。其中，美元理财产品9款，较上期减少5款。 **188款产品实现最高预期收益率** 研究所监测数据显示，上周有1,224款产品到期，公布了到期收益率的190款产品中，18 8款实现预期最高收益率，2款结构性产品未实现预期最高收益率。 上周到期理财产品的投资对象中组合投资类产品588款，债券和货币市场工具类产品586 款，结构性产品49款，融资类产品1款。 上周到期收益率达到6.00%及以上的产品共有17款，与上期相比增加9款。其中，13款来 自城市商业银行，1款来自国有银行，2款来自股份制商业银行，1款来自农村金融机构；从 投资领域来看，债券类产品3款，组合投资类产品12款，结构性产品2款。 到期收益率最高的产品为招商银行 发行的“焦点联动系列之黄金 表现联动（黄金期末双向连续型带触碰条款）”人民币理财产品，该结构性产品虽未获得预 期最高收益率，但仍然位于本期公布了到期收益率产品中的榜首，其投资期限为163天，实 现了6.92%的年化收益率。（完） (整理 李贺; 审校 黄凯)