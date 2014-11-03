中国股市：沪综指收升至近21个月新高，PMI数据不佳市场谨慎情绪有所升温

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透北京11月3日 - 中国股市沪综指周一收升至近21个月新高，受交通运输相关板块带动。分析师指出，今日PMI数据低于市场预期，令市场谨慎情绪有所升温，股指高位出现反复震幅有所加大，但目前市场整体信心仍相对稳定。
沪综指 收报2,430.032点，涨9.854点或0.41%，此前高点为2013年2月8日2,432.4点，上证A股今日成交2,269亿元人民币，上日为2,497亿元。
“市场连续五连阳了，并且都是放量的，振幅加大是必然的，但是振幅加大不改变它方向是向上的。”方正证券策略分析师陈敏称。
他表示，最近市场增量资金入本踊跃，大盘有望进一步上攻。目前增量资金入市可能首选低估值大市值且具有实际题材支撑的股票，同时近日市场热点多向此前遇冷的权重题材板块倾斜。
而尽管今日PMI数据并不乐观，但四季度经济好于三季度预期更多受稳增长政策推动，单个经济数据略低于预期不足以说明四季度经济走弱。
首创证券策略分析师邵帅称，今日PMI数据低于市场预期，市场短期情绪可能会受到一定影响，同时2,450点的技术压力对指数短期走势的压力仍较大。
汇丰中国10月制造业PMI终值持平于初值，为三个月高点。就业和库存分项指数较初值上修，新订单和新出口订单则下修，反映制造业整体趋稳但动能减弱，经济有效需求不足，政府料仍会进一步放松货币和财政政策。
五洲交通 、海南航空 涨停报收。
沪深300指数 收报2,512.548点，涨0.17%；沪深300指数期货主力11月合约 尾盘报2,514.0点，跌0.17%，成交651,113手。（完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申