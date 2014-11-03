版本:
中国
市场报道 | 2014年 11月 3日 星期一 14:37 BJT

全球贵金属：10月31日SPDR黄金持仓持平，iShares白银持仓增0.28%

路透11月3日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 上周五黄金持仓量与周四持平；同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓量增加0.28%。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减

SPDR 23,830,354.8 Oct 31 23,830,354.8 Oct 30 0.0 0.00% -1,833,224.0

iShares 344,373,965.0 Oct 31 343,415,513.0 Oct 30 958,452.0 0.28% 24,196,172.1

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com)

浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 王颖；审校 于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐