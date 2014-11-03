《交易视点》股市预期等偏正面，中国可转债估值料平稳或小升--中金

路透上海11月3日 - 中国大型投行--中金公司最新可转债策略周报认为，股市预期和供求、资金成本都偏正面，加之微观调研显示，债基净申购仍在继续，预计可转债估值未来将以平稳或小幅抬升为主。

转债本身方面，我们在此对基金三季报做以简要总结，有如下特征：

1、债基规模和杠杆率方面，总资产重新小幅扩张3%，而杠杆率高位回落。

2、转债方面，基金持有转债的总量提升，但主要源自转债价格上涨，基金在转债市场中的份额占比回落，债基3/4分位数仓位小幅下降至22.6%，而权益资产被增持。

3、转债方面，基金持有转债的总量提升，但主要源自转债价格上涨，基金在转债市场中的份额占比回落，债基3/4分位数仓位小幅下降至22.6%，而权益资产被增持。

4、个券方面，基金重仓品种包括平安、非金融、中行及南山（上周五价格虚高）等，其中平安、南山（上周五价格虚高）等少数个券获得了基金的增持，银行转债在三季度都遭遇了明显的减持。

转债供求方面，我们的微观调研显示，债基净申购仍在继续，银行理财和QFII投资者也存在一定的潜在增量资金。当然，之前部分投资者担心的浙能转债上市冲击也没有造成太大波澜。而重工等转债相继触发赎回，相当于减少了转债供给。

而资金成本在打新结束后大幅下降，甚至打新也未带来太大扰动；3、从我们的11月份转债调查问卷显示，投资者对股市预期在升温。预计转债估值未来也仍以平稳或小幅抬升为主，毕竟股市预期和供求、资金成本都偏正面。

此外，我们在10月31日进行了“中金转债市场调查2014年11月期”调查问卷。从本期调查结果来看，投资者对于11月股市和转债市场的预期更加乐观，看涨的投资者的比例继续提升。

对于中期转债市场的走势，投资者分歧目前仍不大，多数看涨。板块上，随着板块轮动的推进，投资者对主题题材的关注度有所下降，不少投资者转而关注大盘蓝筹板块（包括国电）。

个券方面，大盘中的平安仍最为投资者所青睐，唯一破面的民生转债的关注度有所提高，而对于非金融大盘的关注度有所降低。其他个券中，国金仍然最被看好。此外，看好南山、齐峰、歌华、浙能和通鼎转债的投资者也较多。

**市场回顾**

上周股指在60日均线处强势触底反弹，打新资金回流、踏空资金借机入场、蓝筹崛起。板块多点开花，高铁、券商、地产、电力和银行等权重板块相继崛起，上证综指收获四连阳并一举站上2400点，当周涨幅高达5.12%。

转债几乎全线走高，估值也略有抬升。个券机会明显增多，国电表现抢眼，其他大盘转债表现强劲，转债指数单周涨幅高达4.33%。

股、债双牛已经是5月底以来的事实。但仅仅用无风险利率下行或流动性宽松不足以说明本轮行情的本质。我们重申四季度策略中的看法，中国经济增长怪圈正在被打破，传统金融资产供求关系正在重塑，股指易涨难跌，底部逐步抬升。

具体而言：09年以来，中国经济稳增长诉求很强，而稳增长就要依赖房地产、地方融资平台等高杠杆且需要表外融资的部门，进而导致融资需求十分旺盛，且多以表外融资为主。

弱化经济增长质量的同时，也导致信托和理财等非传统金融资产的大幅扩张，从而一方面导致利率等要素成本价格上升并降低上市公司盈利能力，另一方面抬高股市资金和机会成本，从盈利预期和估值甚至风险偏好等多方面打击股市表现。

而上述怪圈正在被近期的一系列改革所打破。反腐、政绩观调整打破了地方政府乱作为的“激励机制”，而新预算法及对地方政府债务的清理正在强化财政硬约束，限制地方政府等非市场化融资主体行为。

房地产行业也在人口结构、负利率纠正等影响下投资意愿也开始大幅下行。由此可能产生的一个结果是对短期经济增速不乐观，但却正在回归“正常态”。更值得关注的是，宏观环境和金融资产层面都正在随之发生巨变。

其中，改革的继续推进使得宏观环境从“宏观温，微观差”状况转变为“宏观稳，微观活”。而在金融层面，旺盛的融资需求快速降温，金融资产的供给大大降低，信托产品、非标甚至标债供给量都在收缩。

居民等资产配置需要重新调整，重新加大对之前低配的传统金融资产的配置力度。通过做强权益市场并恢复其融资功能，从而降低杠杆率某种程度上也代表了政策取向。

与此同时，“一只手硬，另一只手应该软”，对非标等的控制制约了表外杠杆的提升，货币政策干扰因素减轻，加上经济的下行，央行货币政策没有紧的可能和空间，只是放松的方式值得商榷。

因此，金融资产的供给在收缩，而流动性宽松且对传统金融资产端的配置需求在提升，从而带来传统金融资产估值上的提升。

**把握板块轮动机会仍是获胜重点**

对应到债市上，我们重申之前的观点，由于融资需求的萎缩、银行风险偏好的下行，纯债犹如“干柴”，货币政策稍有放松且必然放松就导致收益率的剧烈下行。

对股市而言，显然是居民、产业资本、海外等投资者资产重新配置的受益者，改革等为市场提供了题材和关注度，而融资融券推波助澜。

当然，对IPO的限流以及上市公司的信号价值提升了“壳资源”价值。当然，由于盈利等分子项可能存在负面冲击，好在三年下跌中对此有了充分的预期。

我们坚持的股市推动力排序仍是：情绪>估值>业绩。传统金融资产供求关系好转表现为估值的不断抬升，而题材股最容易调动市场情绪从而出现α机会，投资者对业绩仍漠视。

三季度业绩给我们一个考察的窗口，结论是：投资者对业绩十分不敏感，不是股市反弹背后的驱动力。易涨难跌的市场中，回撤的底线是回归中性仓位，而把握板块轮动机会仍是获胜重点。

**大类资产完美轮动仍在继续**

上周类债券股接过债市牛市的序曲。

第一，从板块轮动角度看，在流动性充裕，题材股已经累计了巨大涨幅，低估值蓝筹股成为市场博弈的对象；

第二，从相对价值的角度看，我们重申流动性宽松而可投资资产收缩的逻辑，传统金融资产都在面临价值重估。具体到板块上，债券市场收益率大幅下行之后，理财收益率也将逐步走低，优先股的发行利率也可能远低于市场预期，低估值蓝筹股成为投资者正在挖掘新的价值洼地。

海内外利率水平“水位差”也无需赘述。我们近期接触的海外投资者对电力、银行等高股息率资产兴趣浓厚；

第三，从触发剂的角度看，沪港通启动预期和优先股的发行被我们认为是触发剂，而股市前期跌至60日均线成为发动行情的信号。优先股发行力度可能远低于之前的预期，而二级市场上静态股息率超过7%且仍具备一定成长性的股票相对性价比显现。

我们倾向于认为，这种低估值蓝筹股的上涨应该会有一定的持续性。当然由于这类股票资金消耗非常大，累计一定涨幅之后，如果叠加IPO发行等利空因素，可能会带来阶段性调整压力，但趋势上底部提升仍可期。幅度上，由于缺少业绩配合，幅度难比2012年底行情。

**策略展望**

1、问卷调查显示，投资者的转债回报预期提升，而对不确定性的判断略有降低，从风险、收益的权衡来看，转债相对投资价值提升。

而纯债市场的牛市趋势虽然还没有结束，但回报想象力大为降低。转债在大类资产配置中的重要性反而略有上升；

2、轮涨的行情当中，能否及时提升仓位并把握板块轮动才是决定胜负的关键。大盘转债正股涨幅尚没有到风险区域，加上流动性好，还是短期补仓对象。

当然，大盘蓝筹股上涨资金消耗很大，上冲后如果资金面不能持续放量，并叠加11月份IPO重启、年底风险偏好降低，出现反复可能的概率将加大，但底部抬升趋势判断不变；

**热点个券**

我们仍看好平安转债，出色的业绩是基础，正股弹性明显更加，而千人持股计划、沪港通开闸助力其后市表现。

民生转债作为唯一破面的个券，相信会成为补仓投资者的重要选择，预计其收复面值。非金融大盘正股近期受制于业绩表现不佳，油价持续下跌，加上混合所有制改革已经落地，短期缺少新的上涨触发剂，相对表现略逊色，预计以企稳并小幅反弹为主。

中行与工行之间相差不大，短期转债和正股绝对价位都更低，但业绩更佳的中行性价比略高。

国电转债进入130元后投资者可以考虑稍作兑现，部分用浙能转债做以替代。

中小盘转债看法基本不变，仍看好国金、歌华、南山（上周五价格虚高）、冠城（自贸区扩容），以及小盘中的齐峰、久立、齐翔、同仁等转债，徐工（国企改革等）、国电（稍作兑现并用浙能部分替代）、深机、东电等转债也可替代纯债。(完)