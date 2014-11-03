更新版 1-中国债市：财政部首次发布关键期限国债收益率曲线，未来将扩展完善

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路透上海11月3日 - 中国财政部首次发布中国关键期限国债收益率曲线，由中央国债登记结算有限责任公司编制及提供，与现有银行间固定利率国债收益率曲线取值将一致，只不过与后者已覆盖21个期限不同，财政部公布的曲线首批将只有1、3、5、7、10年几个关键期限。

周日刊登在财政部网站的公告显示，未来并将着力完善关键期限国债发行计划，以及1年以下短期国债和10年以上长期国债的发行计划，进一步完善市场化发行定价机制。

“关键期限国债之外其他期限国债发行规模及次数较小较少，流通规模及频率极小极少，感觉市场估值的收益率水平还不够稳妥可靠。”国债专家韦士歌认为。

目前机构主流参考的国债收益率曲线是中债登的银行间固定利率国债到期收益率曲线 ，涵盖了短至一年以内，长至50年等21个期限品种；上海一大型券商交易员指出，此次财政部发布的仅是关键期限的，且仍由中债登编制，预计两条曲线相关数据区别应不大，但毕竟是官方发布，等覆盖面拓宽后，或有望发挥更权威作用。

中债登业务总监刘凡介绍，目前中债登有两条国债收益率曲线，包括覆盖银行间和交易所市场的中国固定利率国债收益率曲线 和仅覆盖银行间市场的银行间固定利率国债收益率曲线 ，由于交易所市场的交易规模较小，流动性较差，因此前后两者的差异已经不大，因此财政部此次公布的关键期限曲线，取值是后一条而非前一条。

“未来中债登的这两条曲线会合并，以后就只公布银行间固定利率国债收益率曲线了，名字也会更改一下。”刘凡介绍。

财政部并指出，该曲线对提高国债管理政策透明度，发挥国债市场化利率的定价基准作用，健全国债收益率曲线，以及促进国债市场持续稳定健康发展具有重要意义。

财政部有关负责人并表示，为了健全反映市场供求关系的国债收益率曲线，下一步将继续深化国债管理制度改革，不断完善国债市场运行机制，抓紧研究实现国债收益率曲线从关键期限国债扩展到涵盖短中长等全部期限国债的完整发布。

此外，财政部并表示，国债管理工作将继续借鉴国际通行做法，抓紧开发运用国债管理战略计量分析工具，进一步优化国债结构和发债节奏，并将与有关部门、广大市场参与者和投资者一道，研究完善国债二级市场运行机制，进一步改善国债流通质量和价格形成机制，以便国债收益率曲线能够充分反映市场供求关系。