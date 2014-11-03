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亚洲 | 2014年 11月 3日 星期一 14:54 BJT

中国新债：铁路总公司周二将招标发行150亿元固息债，期限10年

路透上海11月3日 - 中国铁路总公司周一公告称，将于周二(4日)在银行间市场招标发
行150亿元人民币固息债，期限10年。
    
    刊登在中国债券信息网的公告显示，该期债为今年第九期铁路建设债券，具体招标时间
为4日上午10:00-11:00。采用单一利率(荷兰式)招标方式，招标利率区间为4.35%-5.35%。
    
    该期债主承销商包括国泰君安证券、申银万国证券、中银国际证券、中信证券、国开证
券和中信建投证券。中诚信国际对发行人和债券评级均为AAA，铁路建设基金提供担保。
    
    本期债的发行期、缴款截止日和起息日，均为11月5日。募资资金将全部用于新建沈阳
至丹东铁路客运专线、新建石家庄至济南铁路客运专线、新建山西中南部铁路通道、新建合
肥至福州铁路等项目。
    
   今年以来铁路总公司发行的企业债细节如下：

              金额   期限  招标日期  中标利率  投标倍数  招标利率区间
             (亿元)  (年)                       (倍)
    第一期    200     10   4月10日    5.78%    1.28      4.90%-5.90%
    第二期    150     10   5月13日    5.26%    1.52      4.90%-5.90%
               50     20   5月13日    5.40%    2.25      5.10%-6.10%
    第三期    150     10   5月26日    5.42%    1.33      4.71%-5.71%
               50     20   5月26日    5.51%    1.30      4.91%-5.91%
    第四期    150     10   6月17日    5.26%    1.47      4.70%-5.70%
    第五期    150     10   7月8日     5.40%    1.90      4.70%-5.70%
    第六期    150     7    8月20日    5.18%    1.75      4.60%-5.60%
    第七期    150     7    9月11日    5.18%    1.68      4.50%-5.50%
    第八期    150     10   10月16日   4.88%    1.89      4.48%-5.48%
    
    截至2014年6月30日，铁路总公司经审计的汇总资产总计为53,275.58亿元，权益合计为
18,961.46亿元。2014年1-6月，发行人实现运输收入2,860.95亿元，征收税后建设基金273.
62亿元。(完)
    
    参看相关细节，请点选中国债券信息网 here

 (发稿 吴芳; 审校 黄凯)
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