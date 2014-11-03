中国新债：铁路总公司周二将招标发行150亿元固息债，期限10年

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海11月3日 - 中国铁路总公司周一公告称，将于周二(4日)在银行间市场招标发 行150亿元人民币固息债，期限10年。 刊登在中国债券信息网的公告显示，该期债为今年第九期铁路建设债券，具体招标时间 为4日上午10:00-11:00。采用单一利率(荷兰式)招标方式，招标利率区间为4.35%-5.35%。 该期债主承销商包括国泰君安证券、申银万国证券、中银国际证券、中信证券、国开证 券和中信建投证券。中诚信国际对发行人和债券评级均为AAA，铁路建设基金提供担保。 本期债的发行期、缴款截止日和起息日，均为11月5日。募资资金将全部用于新建沈阳 至丹东铁路客运专线、新建石家庄至济南铁路客运专线、新建山西中南部铁路通道、新建合 肥至福州铁路等项目。 今年以来铁路总公司发行的企业债细节如下： 金额 期限 招标日期 中标利率 投标倍数 招标利率区间 (亿元) (年) (倍) 第一期 200 10 4月10日 5.78% 1.28 4.90%-5.90% 第二期 150 10 5月13日 5.26% 1.52 4.90%-5.90% 50 20 5月13日 5.40% 2.25 5.10%-6.10% 第三期 150 10 5月26日 5.42% 1.33 4.71%-5.71% 50 20 5月26日 5.51% 1.30 4.91%-5.91% 第四期 150 10 6月17日 5.26% 1.47 4.70%-5.70% 第五期 150 10 7月8日 5.40% 1.90 4.70%-5.70% 第六期 150 7 8月20日 5.18% 1.75 4.60%-5.60% 第七期 150 7 9月11日 5.18% 1.68 4.50%-5.50% 第八期 150 10 10月16日 4.88% 1.89 4.48%-5.48% 截至2014年6月30日，铁路总公司经审计的汇总资产总计为53,275.58亿元，权益合计为 18,961.46亿元。2014年1-6月，发行人实现运输收入2,860.95亿元，征收税后建设基金273. 62亿元。(完) 参看相关细节，请点选中国债券信息网 here (发稿 吴芳; 审校 黄凯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申