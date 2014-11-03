中国政策：将制订机器人产业十三五规划，力争期末高端市占率超45%--工信部

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透北京11月3日 - 中国工业和信息化部副部长苏波周一表示，工信部将组织制订中国机器人技术路线图及机器人产业十三五规划，力争到2020年，形成较为完善的工业机器人产业体系，高端市场占有率达到45%以上。
新华社援引苏波报导称，工信部将完善标准体系建设，组织编制中国机器人产业行业标准体系结构图和标准明细表，加大对机器人产业的资金支持力度和政策扶持。
他并称，目前中国机器人产业技术基础薄弱，关键核心零部件严重依赖进口，科技成果转化应用、标准体系、市场培育等多环节明显滞后，同质化竞争不断加剧。
当前，全球制造业正在向自动化、集成化、智能化、绿色化方向发展。作为智能制造的主力军，工业机器人不断从汽车制造领域向机械、建材、物流、食品乃至航空、航天、船舶制造等领域渗透。
报导援引据麦肯锡咨询公司预测，到2025年，先进机器人在制造业、医疗和服务等产业领域的应用可创造1.7万亿到4.5万亿美元的产值。
国际机器人联合会近日发布报告称，中国工业机器人需求仍将快速增长，年增长达到25%以上，到2017年市场销量将达到10万台，工业机器人保有量超过40万台。 （完） (发稿 侯向明; 审校 杨淑祯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申