专家观点：经常项目小幅顺差和资本项目小幅逆差是中国国际收支平衡的优选

路透北京11月3日 - 中国人民银行货币政策司副研究员孙国峰认为，从理论、现实和国际经验看，经常项目小幅顺差和资本项目小幅逆差的国际收支基本平衡格局，是中国未来的较好选择。促进国际收支平衡不应以抑制出口作为主要手段，应当保持中国出口竞争力，并加大进口力度，同时着力疏通资本输出渠道。

他在10月15日出版的《国际金融研究》上发文指出，经常项目小幅顺差、资本项目小幅逆差的格局可以在保持出口竞争力的前提下实现国际收支总体平衡，防止外汇储备过度积累，不仅能获得资本收益，增进国民福利，还增强了国际收支结构的稳健性，更具抗风险能力，最大限度地平衡了稳出口、调结构、减顺差、促平衡等诸多目标。

“这对于人民币利率汇率改革、人民币跨境使用以及我国货币政策框架的转变都具有非常重要的意义。”他写到。

他强调，在宏观调控中既要考虑国际收支的总体平衡，也要把握国际收支的格局演变。从理论角度看，一国贸易品部门的国际竞争力、经济规模和系统重要性、以及货币的国际地位是影响国际收支格局演变的三个重要因素。

他指出，中国的贸易品部门具有很强的竞争优势，经常项目顺差符合国际分工的资源优化配置；同时中国又是一个大国，而且人民币并非国际储备货币，长期经常项目逆差靠从国外输入资本维持必然不可持续。

他并从现实可行性分析指出，通过经常项目完全平衡，再在此基础上加上资本项目完全平衡来实现国际收支的总体平衡有较大的难度。

“不是单凭汇率调节进出口，或者通过利率调节储蓄和投资就能简单解决的。对于中国这样具有劳动生产率比较优势的国家，完全消除经常项目顺差也是很困难的。”他写到。

他还从国际经验角度分析指出，保持较长时间的经常项目顺差，同时通过资本输出保持国际收支总体平衡的格局符合历史发展规律。

“和中国有可比性的国家有出口处于全盛时期的英国、美国、德国和日本，这些国家在工业化过程中均出现过较长时间的以贸易顺差为代表的经常项目顺差，但都通过资本输出予以平衡，并没有造成国际收支失衡。”他举例称。

另一方面，他认为经常项目逆差和资本项目顺差的国际收支平衡格局对中国经济发展、保持国际竞争力和提升国民福利不利，也难以持续。

他以美国为例指出，2013年市场关于美联储退出QE 的预期引发新兴经济体金融市场剧烈动荡再次表明，稳健的经常项目收支状况对一国应对跨境资本大规模流动有重要意义，依靠资本项目逆差填补经常项目逆差的格局是不稳定的，难以持续。

1999年以来，中国国际收支持续了13年的经常项目与资本和金融项目双顺差格局，直至2012年出现了经常项目顺差与资本项目逆差并存的局面；2013年，中国国际收支重回“双顺差”格局。