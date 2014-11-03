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市场报道 | 2014年 11月 3日 星期一 15:09 BJT

《汇市简讯》伦敦开盘：美元买兴仍畅旺

0655GMT

* 澳元/美元跌0.56%，美元/日圆涨0.31%，欧元/美元跌0.22%，触及1.2439低点

* MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌0.47%，标准普尔e-mini期指下跌0.07%，沪综指上涨0.34%，日本市场休市

* 中国10月官方非制造业PMI创九个月最低，但新订单录得五个月高点

* 亚洲制造业增速放缓，各国料出台更多刺激举措

* 民众通缩心态顽固，对日本央行力推通胀存有疑虑 (完)

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