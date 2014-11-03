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亚洲 | 2014年 11月 3日 星期一 15:20 BJT

路透基点：中国五矿的6亿美元贷款案已有12家银行参与--TRLPC

路透香港11月3日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国五矿集团公司自行安排的境外子弹式贷款已经获得12家银行的参贷承诺，规模从5亿美元提高到6亿美元。

据消息人士，承诺参与的银行来自多方，包括美国、澳洲、日本、欧洲和中东的银行。

该笔融资包括三部分：1.8亿美元一年期贷款，1.8亿美元两年期贷款和2.4亿美元三年期贷款。三档的综合收益分别是115、140和170个基点。

协议定于11月末签署。资金将用于一般运营。（完）

(编译 高琦 审校 艾茂林)
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