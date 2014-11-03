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货币新闻 | 2014年 11月 3日 星期一 15:33 BJT

离岸人民币：中国财政部将于11月17日当周在香港发行120亿元国债--公告

路透北京11月3日 - 中国财政部周一发布公告称，将于11月17日当周在香港发行120亿元人民币国债，期限包括2年、3年、5年和10年期，发行后将继续在香港交易所挂牌上市交易。

公告称，此次发行的120亿元人民币国债中，通过配售银行和香港交易所平台向香港居民发行30亿元2年期人民币国债。

此外通过香港债务工具中央结算系统（CMU）面向机构投资者招标发行90亿元，包括3年期40亿元，5年期30亿元，10年期20亿元，具体发行时间将于发行前公布。

上半年时中国国务院批准，财政部今年在香港分两期发行共280亿元人民币国债。第一期将于5月21日面向机构投资者、国外中央银行、地区货币管理当局发行160亿元；第二期则于下半年面向机构投资者和香港居民发行120亿元。（完）

参看详情请点选链接 here (发稿 李然; 审校 杨淑祯)
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