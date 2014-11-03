离岸人民币：中国财政部将于11月17日当周在香港发行120亿元国债--公告

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透北京11月3日 - 中国财政部周一发布公告称，将于11月17日当周在香港发行120亿元人民币国债，期限包括2年、3年、5年和10年期，发行后将继续在香港交易所挂牌上市交易。
公告称，此次发行的120亿元人民币国债中，通过配售银行和香港交易所平台向香港居民发行30亿元2年期人民币国债。
此外通过香港债务工具中央结算系统（CMU）面向机构投资者招标发行90亿元，包括3年期40亿元，5年期30亿元，10年期20亿元，具体发行时间将于发行前公布。
上半年时中国国务院批准，财政部今年在香港分两期发行共280亿元人民币国债。第一期将于5月21日面向机构投资者、国外中央银行、地区货币管理当局发行160亿元；第二期则于下半年面向机构投资者和香港居民发行120亿元。（完）
参看详情请点选链接 here (发稿 李然; 审校 杨淑祯)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申