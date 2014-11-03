版本:
中国
亚洲 | 2014年 11月 3日 星期一 15:25 BJT

表格：韩国公债和公债期货周一收盘价

路透首尔11月3日 - 以下为韩国债市周一收盘价：

今日收盘价 上日收盘价

-------------------------------------------------------

韩国公债期货 * 108.19 108.16

10年期公债收益率 2.657% 2.645%

五年期公债收益率 2.287% 2.291%

-------------------------------------------------------

*为三年期公债近月期约报价。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美国现货公债 欧元区公债市场

日本公债市场 英国公债市场

台湾债市 中国债市

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价

利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 洪曦; 审校 于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐