《交易视点》美元走强不会大幅冲击全球流动性，风险资产机会更好--中金

路透上海11月3日 - 中国大型投行--中金公司最新利率策略周报认为，美国经济走强或者美元走强不会对全球流动性造成很大幅度的冲击，美联储资产负债表只是停止扩张，尚未到显着收缩状态。而欧央行、日本央行、中国央行的资产负债表仍在扩大，未来一段时间全球流动性仍会较为宽松，从而继续支撑风险偏好的提高。

流动性宽松以及利率走低推动风险偏好再起，风险资产吸引力仍大于无风险资产。从我们上周进行的新一轮债券调查来看，投资者未来最看好的大类资产配置，排在首位的是股票、其次是可转债。

从资金的流向来看，今年上半年居民配置的资产主要流向银行理财和货币市场基金、其次是信托等收益率较高的产品。但随着信托产品陆续出现兑付危机，而货币市场利率和债券收益率大幅走低后，货币市场基金和银行理财利率都有下行趋势。

居民和金融机构的资产配置也开始寻求机会更大，收益率更好的资产。利率下行开始驱动资金逐步分流到其他类固定收益资产甚至纯风险资产，推动了风险资产价格的上涨。

尽管投资者仍普遍看好债券市场未来的表现，例如市场普遍认为明年10年期国债收益率可能进一步降至3.0%-3.4%的区间。但我们的调查显示在纯债上仍采用激进策略的投资者较少，而更多的投资者选择更为谨慎的策略或者转移到风险资产上。

近期在二级市场上，证券公司和城商行等此前杠杆较高的机构正在逐步降低仓位，而基金和投资产品因为理财资金规模继续上升的影响仍有增持的动力。

如果交易型机构没有继续增持的动力，则年内收益率的下行可能放缓。从绝对的回报来看，年内风险资产的机会可能相对于纯债更好，因此合理的策略可能是往风险资产倾斜。

**全球流动性仍有支撑**

上周全球金融市场最瞩目的事情莫过于全球各大央行的货币政策走向出现分化，引发金融市场尤其是汇率市场的巨幅波动。美联储宣布将在10月末结束债券购买计划，巴西和俄罗斯央行提高利率，而瑞典央行和越南央行则分别对本国利率进行了下调。

各大央行货币政策的差异源于各国经济增长以及通胀情况出现了分化。全球各大央行这种分化的货币政策使得全球流动性格局变得更为复杂。

美国经济相对于其他发达经济体以及新兴市场经济体更为稳健的主要原因是美国经济重新进入国内的再杠杆过程。美国经济对出口的依赖性并不是很强，美国经济主要的推动因素来自个人消费和私人投资，只要本土的再杠杆过程得以延续，美国经济大概率可以延续平稳的复苏势头。

今年以来，美国经济较好以及美联储逐步退出宽松货币政策使得美元走强，导致了全球资金更偏好于流向美国为首的发达经济体。

但对于新兴市场而言，近期虽然仍有一定的资金流出，但程度跟去年下半年到今年上半年相比，实际上弱了很多。背后的一个主要原因是美联储传达了更为鸽派的货币政策信号，另外欧央行和日本央行继续加大QE的放松力度，缓冲了美国流动性逐步收紧带来的影响。

对于新兴市场而言，应对资金回流发达经济冲击的最好方式可能不是紧缩而是放松。上周五俄罗斯央行加息150个基点令市场意外，可卢布的反弹仅持续了两分钟，当日全天跌幅仍创三年新高。

市场在探讨如果俄罗斯央行进行货币政策放松而不是收紧，效果是否有可能反而更好。

回顾中国自身，中国央行的货币政策今年以来总体在逐步放松，尤其是8月份经济数据严重低于预期之后，央行从9月份开始加强了基础货币的投放，分别对国有银行和股份制银行有两轮资金投放。

由于人民币相对于美元有所走强，在美元走强的大背景下，人民币贸易加权综合汇率指数下半年以来升至纪录新高，在汇率本身有所收紧的情况下，利率层面未来可能仍偏向于宽松。

**10月经济数据前瞻**

需求方面，消费基本平稳，投资继续放缓，外贸延续弱复苏。消费方面，汽车零售增速平淡，石油制品消费增速回落，房地产相关消费低迷，金银珠宝消费或有所回升，考虑通胀稳中略升，国庆黄金周消费低迷，10月社会消费品零售总额同比增速或持平于上月的11.6%附近。

投资方面，房地产投资继续低迷，基建投资总体平稳，制造业投资保持低位，1-10月固定资产投资累计同比增速或降至15.6%附近。

外贸方面，制造业PMI新出口订单回落但仍处较高水平，房地产低迷背景下一般贸易进口或相对较弱，考虑临时性因素结束影响，10月出口同比或降至11.7%，进口同比降至5.4%，商品贸易顺差或达444亿美元，外贸仍对经济形成较大拉动。

供给方面，企业调查数据显示经济弱势平稳运行，高频供给数据显示产出有所回升，预计10月工业增加值同比增速略升至8.1%附近。

10月前两旬，粗钢产量同比增速有所回升，重点电厂耗煤量和六大电厂耗煤量同比增速略有回落，10月发电量同比增速或降至3.3%附近。不过，考虑发电量环比增速仍好于季节性，10月工业增加值同比增速或略升至8.1%附近。价格方面，工业出厂价格降幅扩大，居民消费价格平稳运行。

10月生产资料价格环比加速回落，预计工业产出价格环比下降0.5%，同比增速降至-2.3%附近。食品价格小幅下降，非食品价格环比季节性上涨，预计10月CPI同比增速与上月持平于1.6%附近。

货币信贷方面，贷款和社融增速或稳中略降，M2同比增速可能稳定在13%附近。10月，银行普遍反映信贷需求仍不强，而银行自身风险偏好下降也导致信贷投放仍偏谨慎。

考虑在央行9月份放松房贷政策的情况下，预计信贷增量可能在5000-6000亿水平，贷款增速可能持平于9月份的13.2%。

就社融而言，信用债增量保持在2000-2200亿，信托贷款和委托贷款增量受监管影响增量可能仍只有千亿左右，外币贷款和未贴现票据可能继续负增长，预计10月社融增量约8000亿，社融余额增速或从上月的14.4%降至14.2%。

由于存款偏离度考核影响冲存款规模，估计央行可比口径M2同比较为困难。预计10月可比口径的M2增量应该仍是-5000甚至更低，可比口径M2同比增速或在13%附近，处在13.0%-13.2%的概率较大。(完)