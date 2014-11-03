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亚洲 | 2014年 11月 3日 星期一 15:48 BJT

金属期市：伦铜因日本放宽政策而获支撑，但中国经济放缓令前景蒙阴

“至少中国最近这几个月中因发达国家需求而获得的一些助力，似乎在减退，”瑞银财富管理分析师Dominic Schnider说。

“如果你细看例如出口之类的一些分项组成，然后把它们总结一下--其实并不是太好。我认为我们将测试10月时曾见到的低位，”他说。

0709 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 报每吨6,695美元，略低于盘初。

伦铜10月几收平盘，反映出低于预估的供应低于预期和需求持稳之间的拉锯。

上海期交所主力1月合约 下跌0.3%至每吨47,310元人民币(约7,735美元)。

其他金属方面，经纪商Triland研究报告称，LME镍价 在八周内首见周线上涨之后，似乎已经突破强力下行趋势。

“虽然不太可能立刻反转成向上，但镍价将展开一段盘整期。”该报告称。

LME期镍下滑0.6%至每吨15,685美元。上周曾触及约八个月内最低的14,690美元。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 于春红/李婷仪 审校 艾茂林/杜明霞)
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