美国各类经济指标总览--2014/11/3

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
美国商务部周一公布，美国9月建筑支出减少0.4%，至9,509亿美元，预估为增长0.7%。8月经修正后为下滑0.5%，前值 为下滑0.8%。 美国供应管理协会(ISM)表示，10月制造业指数从9月的56.6上升至59.0，追平8月的水平，当时为2011年3月来最高 。10月数据高于路透访问分析师得出的56.2的预期，也高于分析师最乐观的预估值57.3。 当前值 前次值 失业率(%) 5.9 (9月) 6.1 (8月) 非农业就业岗位(万) 增加24.8 (9月) 增加18 (8月修正值) 平均时薪(%) 持平 (9月) +0.3 (8月) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.1 (9月) -0.2 (8月) 不包括食品和能源CPI(%) +0.1 (9月) 持平 (8月) 实质所得(%) +0.2 (9月) +0.5 (8月) 生产者物价指数(PPI)(%) -0.1 (9月) 持平 (8月) 不包括食品和能源PPI(%) 持平 (9月) +0.1 (8月) 国内生产总值(GDP)(%) +3.5 (第三季初值) +4.6 (第二季) GDP平减指数(%) +1.3 (第三季初值) +2.1 (第二季) 零售销售(%) -0.3 (9月) +0.6 (8月) 国际贸易收支(亿美元) 逆差401.1 (8月) 逆差403.2 (7月修正值) 雇佣成本(%) +0.7 (第三季) +0.7 (第二季) 工业生产(%) +1.0 (9月) -0.2 (8月修正值) 产能利用率(%) 79.3 (9月) 78.7 (8月修正值) 初请失业金人数(万人) 28.7 (10月25日当周) 28.4 (10月18日当周) 联邦预算(亿美元) 盈余1,060 (9月) 赤字1,290 (8月) 领先指标(%) +0.8 (9月) 持平 (8月修正值) 个人所得(%) +0.2 (9月) +0.3 (8月) 个人消费支出(PCE)物价(%) +0.1 (9月) -0.1 (8月) 消费者信贷(亿美元) 增加135.2 (8月) 增加216.1 (7月修正值) 企业库存(%) +0.2 (8月) +0.4 (7月) 建筑支出(%) -0.4 (9月) -0.5 (8月修正值) 消费者信心 94.5 (10月) 89.0 (9月修正值) 房屋开工(万户) 101.7 (9月) 95.7 (8月修正值) 建筑许可(万户) 103.1 (9月修正值) 100.3 (8月修正值) 成屋销售(万户) 517 (9月) 505 (8月修正值) 新屋销售(万户) 46.7 (9月) 46.6 (8月修正值) 工厂订单(%) -10.1 (8月) +10.5 (7月) 耐久财(耐用品)订单(%) -1.3 (9月) -18.3 (8月修正值) 供应管理协会非制造业指数 58.6 (9月) 59.6 (8月) 供应管理协会制造业指数 59.0 (10月) 56.6 (9月) 趸售(批发)库存(%) +0.7 (8月) +0.3 (7月修正值) 进口物价(%) -0.5% (9月) -0.9% (8月) 出口物价(%) -0.2% (9月) -0.5% (8月) 单位劳工成本(%) +0.6 (第二季初值) +11.8 (第一季修正值) 非农业生产率(%) +2.5 (第二季初值) -4.5 (第一季修正值) 经常账(亿美元) 赤字985.1 (第二季) 赤字1,021.1 (第一季修正值)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申