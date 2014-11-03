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货币新闻 | 2014年 11月 3日 星期一 17:35 BJT

《焦点》亚洲煤炭价格将进一步下跌，因需求较低而产量高企--分析师

“由于美国出口没有太多可再减少的空间，价格能(从现行水平)更跌的风险很明显，”美银美林称。

虽然美国已减少产量，但澳洲及哥伦比亚等国在过去六个月中却增产，因为它们生产煤炭仍可获利。

Marex Spectron数据显示，澳洲煤矿产能利用率6月时为80%左右，到了10月已上升至逾90%。同期哥伦比亚则是从略高于50%成长至逾70%。

而大多做为制钢用途的炼焦煤，市场前景也类似。评级机构穆迪上周表示，由于中国需求下滑、供应充裕加上全球经济疲软，焦煤价格即便有任何回暖，也要到2016年下半年才会出现。(完)
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