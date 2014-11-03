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亚洲 | 2014年 11月 3日 星期一 16:23 BJT

全球金市：金价和银价延续跌势，困在四年低位附近

路透11月3日 -

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价格 变动 涨跌%

现货金 1171.06 -2.86 -0.24

现货银 15.99 -0.15 -0.93

现货铂金 1231.49 2.99 +0.24

现货钯金 793.72 5.52 +0.70

COMEX期金 1170.80 -0.80 -0.07

COMEX期银　 　 　0.16 0.00 -0.69

汇率

欧元/美元 1.2494

美元指数 112.67

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞/李婷仪 审校 朱晓军)
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