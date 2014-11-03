两岸金融：台湾华南银行香港分行今起开卖纸黄金计划，为台资第二家

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透台北11月3日 - 台湾官股金控--华南金控 周一称，已于日前获香港证券及期货事务监察委员会核准于香港分行办理“纸黄金计划”，即为台湾的黄金存摺，并于今日正式上架开卖。
华南银行新闻稿并指出，这是继台湾银行后第二家台资银行在香港开办“纸黄金计划”。
华南银行自2010年11月在台湾开办黄金存摺业务以来，在台湾市场拥有超过25万客户基础，市占率仅次于台湾银行，稳居业界第二。
华南银行指称，在现有的客户群中，不乏两岸三地的专业投资者，加上香港地区投资免税赋的优势，因此早在两年前就开始评估于香港分行办理黄金存摺业务。
华南银行表示，香港分行“纸黄金计划”系采美元计价，以英两(盎司)为计算单位，最低买卖交易量为1英两，与台湾的美元计价黄金存摺牌告同步，不限购买对象，凡于香港分行开立存款户之自然人、法人均可申购，无投资门槛限制。（完） (记者 詹静宜；审校 张喜良)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申