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亚洲 | 2014年 11月 3日 星期一 16:13 BJT

两岸金融：台湾华南银行香港分行今起开卖纸黄金计划，为台资第二家

路透台北11月3日 - 台湾官股金控--华南金控 周一称，已于日前获香港证券及期货事务监察委员会核准于香港分行办理“纸黄金计划”，即为台湾的黄金存摺，并于今日正式上架开卖。

华南银行新闻稿并指出，这是继台湾银行后第二家台资银行在香港开办“纸黄金计划”。

华南银行自2010年11月在台湾开办黄金存摺业务以来，在台湾市场拥有超过25万客户基础，市占率仅次于台湾银行，稳居业界第二。

华南银行指称，在现有的客户群中，不乏两岸三地的专业投资者，加上香港地区投资免税赋的优势，因此早在两年前就开始评估于香港分行办理黄金存摺业务。

华南银行表示，香港分行“纸黄金计划”系采美元计价，以英两(盎司)为计算单位，最低买卖交易量为1英两，与台湾的美元计价黄金存摺牌告同步，不限购买对象，凡于香港分行开立存款户之自然人、法人均可申购，无投资门槛限制。（完） (记者 詹静宜；审校 张喜良)
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