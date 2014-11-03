中国电力：预计四季度全社会用电量同比增约3%，全年增幅3.5-4%--中电联

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透北京11月3日 - 中国电力企业联合会周日发布预测报告称，预计四季度全国电力供需总体宽松，全社会用电量同比增长3%左右，全年用电量增长3.5-4%左右。
中电联并表示，将尽快核准开工一批大型水电、核电等绿色优质电源项目，并加快跨区跨省输电通道建设，尽快核准建设西南水电基地以及大型风电、太阳能基地的外送通道。
“中国经济发展已经进入‘新常态’，当前宏观经济呈现稳中趋缓特征，节能减排和环境保护压力日益加大，”报告指出，“为确保11月份北京APEC峰会期间的环境质量，预计北京周边的河北等省份工业生产将受到限制，都将抑制电力消费需求较快回升。”
但与此同时，气温及高基数因素在四季度削弱，今年陆续出台的“稳增长”政策措施效果在四季度将有部分显现，有利于稳定用电量增长。“综合判断，预计四季度全社会用电量同比增长3%左右，全年全社会用电量同比增长3.5%-4.0%，”中电联称。
前三季度，中国全社会用电量同比增长3.9%，尤其三季度受气温及经济稳中趋缓影响，用电量增速回落至1.4%。
中电联预计，四季度全国电力供需继续总体宽松，预计全年全国发电设备利用小时4,300小时左右，其中火电设备利用小时4,800小时左右，同比回落幅度较大。
报告并表示，要加快理顺天然气发电价格机制，尽快建立气电价格联动机制；并建议深入研究热电联产企业亏损原因，出台支持热电联产健康发展的有效措施，在政策出台前，对热价倒挂严重、亏损严重的供热电厂予以财政补贴等。（完）
欲览中电联报告全文，请点击 here (发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申