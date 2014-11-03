《国债期货周评》移仓效应开始显现,主力合约流动性或下降

（本文由国泰君安固定收益部研究主管周文渊提供）

随着交割日期的日益临近，期货移仓效应开始显现。TF1412成交量为16035手21115手，环比大降5085手，跌幅为24.06%；日均持仓量为9591.4手，较上周均值大幅下降1118.4手；而TF1503合约交易趋于活跃，成交量和持仓量均大幅上升。预计主力机构换仓操作未来将持续进行，主力合约TF1412的流动性或将下降，操作上需要关注这种变化带来的风险。

市场行情方面，上周国债期货市场整体维持震荡行情。主力合约TF1412本周2日上涨、3日下跌，周五收于95.534元。开盘前几日，资金面继续保持平稳，但消息面上缺乏操作机会，市场机构的交投热情较低，TF1412在略高于10日均线的水平上徘徊。周四受隔夜市场上美联储退出QE3的影响，当日TF1412开盘即现断崖式下跌，最终收盘大幅下跌0.39元（-0.41%）。至周五，TF1412、TF1503及TF1506的结算价分别为95.532、96.044和96.382元，较前一周分别下跌0.132元（0.08%）、下跌0.024元（0.03%）和上涨0.016元（0.02%）。以美联储10月30日宣布退出QE3的时点为界，本周国债期货整体呈现出先涨后跌的走势，且盘中波动较大。主力合约TF1412的持仓量和成交量均有所下滑，随着该合约逐步接近到期日，机构换仓操作开始加大，TF1503的持仓量和成交量持续上升。

截止周五收盘，前五大期货公司空单持仓为5795手，多单持仓为3159手，净持仓为2636手空单，较上周下降699手。前五大期货公司空单持仓为5795手，多单持仓为3159手，净持仓为2636手空单，较上周下降699手。几大期货公司中，中信期货对于主力合约TF1412的多单持仓由上周的863手降至793手，排名第一，而空单持仓排名首位的则是国泰君安期货，由上周的1687手降至1522手。整体来看，多单空单排名前几的大期货公司对于TF1412的多空单持仓均有所下降。

现券市场方面，资金价格整体较为平稳。央行进行14天正回购操作共400亿元，回购利率保持在3.40%不变。正回购到期量为400亿元，投放和回笼量平衡，总体操作力度平稳。全周来看，受月末效应影响，资金利率波动有所增加，但总体水平仍较为平稳。银行间市场上，R001周五收于2.58%，较前一周上升10bps；R007全周波动稍大于R001，周五收于3.50%，较上周上升40bps；隔夜拆借利率收于2.40%，较上周上升10bps；7天拆借利率周中波动较大，周五收于2.60%，较上周下降155bps。交易所市场受周初新股申购影响，前两个交易日资金利率明显上升。随后，随着前期新股冻结资金释放，后三个交易日资金面重回宽松。其中GC001周五收盘于1.355%，较上周下降近970bps;GC007收于2.70%，较上周下降410bps。总体来看，本周银行间和交易所资金面较为平稳，下周无新股申购，央行宽松态度不改，流动性料将持续充裕。

债市现券市场供给压力继续减轻，需求保持旺盛，二级市场收益率继续下跌，收益率曲线呈陡峭化下行态势。国债和政策性银行债成交量近一月来首现下跌，且周中长端收益率开始出现较为明显震荡，短期利率债和信用债收益率仍普遍下降。利率债方面，各品种短端表现好于长端，1年期、3年期国债到期收益率分别下降14.11bps和7.44bps，7年期和10年期分别下降3.81bps和4.54bps，无风险收益率曲线陡峭化下行。国开债1年期和3年期收益率分别大降14.25bps和17.32bps，7年期和10年期收益率分别下降10.44bps和9.66bps，而进出口和农发债收益率的下跌幅度高于国债但略不及国开债；信用债方面，各品种各期限到期收益率继续下跌，但降幅较上周有所收窄。其中，短融表现优于中票，中短期企业债和公司债表现同样好于长端，低评级债券表现略优于高评级债券。

海外市场波动加大。10月30日美联储宣布停止其长期实施的第三轮债券购买计划（QE3）。受此影响，国际原油价格与金价都应声下跌，美元的全盘大涨也在情理之中，但由于市场对QE3退出早有预期，其它金融市场反应不大，美股依然保持了上涨的势头。截至周五，标准普尔500指数收报于2018.05点，较上周上涨53.92点，累计上涨2.75%.纳斯达克指数收报于4630.74点，上涨147.02点，累计涨幅3.28%.道琼斯指数收报于17390.52点，上涨585.11点，累计涨幅3.48%。美联储退出QE3的预期兑现后，日本央行则出人意料地宣布加大宽松政策的宽松力度。10月31日最新发布的日本央行决议表示，将把每年基础货币的货币刺激目标加大至80万亿日元，此前目标60-70万亿日元；增加年度日本政府购债规模30万亿日元；将年度ETF和JREIT购买规模扩大两倍。受此影响，日经225指数收盘报16413.76点，暴涨4.83%，美元兑日元扩大涨幅，刷新六年高点110.29，日本五年期国债收益率则跌至0.11%，为2013年3月以来最低。

债市方面，十年期美债收益率收于2.35%，较上周上涨6个bps，二十年期美债收益率收于2.81%，较上周小幅上涨4个bps，10年期美债期货合约1412E本周收于126.375较上周下降0.656元。总体来看，美国股市与债市受QE3退出影响不大，市场对美国经济的复苏依然偏向乐观，接下来国际市场对于美联储行为的关注将全面集中于其加息政策的具体时点。

上周主力合约TF1412基于期货结算价和现货中债估值净价的CTD券保持为140024.IB，CTD券收益率全周呈现先跌后涨的走势，后两个交易日的成交量活跃度明显下降，期货现货周内走势基本一致。按本周五期货结算价和现券的中债估值净价计算，CTD券的IRR为2.03%，基差为0.215，IRR较CTD券刚发行前几日明显收敛，基差也有负转正，表明市场对于期现货之间的相对定价正逐步修正。参考同日7天银行间质押式回购利率的加权均价为3.2527%，14天期均价为3.821%，3个月期均价为4.2849%，综合考虑套利收益和成本的关系，，目前进行基差交易的套利交易的盈利空间较小，未来重点关注机构主力合约换仓和消息面刺激对于期货市场的影响。

未来在央行的宽松态度下，资金面料将继续改善，临近年末，国内基本面在短期内反弹也是小概率事件，近期海外市场上美联储退出QE3、日本央行加大货币政策宽松力度和俄罗斯大幅加息的消息可能会成为短期内市场博弈的焦点所在，需要给予充分关注。总体来看，未来利率品种走势波动性可能加剧，但信用品种的息票保护程度高，且临近年末机构为明年仓位做准备的需求显现，供给出现相对短缺，短期内配置价值持续看好。