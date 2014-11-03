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亚洲 | 2014年 11月 3日 星期一 16:32 BJT

《汇市简讯》美元有上攻113.00日圆的空间

0815GMT

* 伺机在112.35逢低作多

* 有上攻113.00或以上的空间

* 2002年至2011年从135.20跌至75.31的61.8%回档位为112.32日圆，正好是10月月线收盘位置

* 持续在112.32上方交投为利多讯号，激励多头 　　* 图表： link.reuters.com/wuv33w 　(完)
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