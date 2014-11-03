亚洲房地产：更多投资者计划扩大地产投资组合，首选中国--高力国际

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透香港11月3日 - 商业地产服务商--高力国际周一发布一项调查指出，大多数的亚洲投资者计划未来六个月扩大地产投资组合，比例较去年为高；而市场方面中国会是首选。
该行进行的《2015年全球投资者信心调查》调查了逾620名全球各地投资者，67%的投资者希望扩大投资组合及增加投资，投资者继续物色＂避险天堂＂城市；借贷重新成为市场的推动因素；商业中心区(CBD)写字楼物业连续第三年成为最受欢迎的直接投资类别。
亚洲市场方面，研究发现投资者对明年的情况保持乐观。亚洲投资者大多(74%)计划在未来六个月扩大地产投资组合，比率高于去年的69%。过半数的亚洲投资者表示，在未来12个月，他们可能会愿意承受更多风险，以求实现高额回报。
“在过去12个月内，多数亚洲投资者仍忧虑市场流动性，导致个别市场出现销售交易量下滑。此外，投资者愈来愈看好回报一直严重承压的传统市场的发展机遇。”高力国际亚洲资本市场及投资服务董事总经理邓文杰称。
调查还显示，73%的亚洲投资者认为投资总额将于2015年进一步增长，41%的亚洲投资者计划在未来12个月投资中国；而最受青睐的类别为CBD写字楼，有61%的受访者打算未来12个月内以此为投资目标。（完） (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申