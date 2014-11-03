《路透晚报》--11月3日日间新闻摘要（国际版）

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
[市场摘要]
--日本股市周一逢假期休市。
--中国股市：沪综指收升至近21个月新高，PMI数据不佳市场谨慎情绪有所升温
中国股市沪综指收升至近21个月新高，受交通运输相关板块带动。分析师指出，今日PMI数据低于市场预期，令市场谨慎情绪有所升温，股指高位出现反复震幅有所加大，但目前市场整体信心仍相对稳定。沪综指收报2,430.032点，涨9.854点或0.41%，此前高点为2013年2月8日2,432.4点，上证A股今日成交2,269亿元人民币，上日为2,497亿元。
--香港股市：终场下跌，因投资人获利了结
香港股市收低，投资者对上周涨幅获利了结。恒生指数初步收低0.3%，报23,915.97点。恒生国企指数收跌0.9%。分析师表示，随着恒生指数逼近50日移动均线约23,982点，市场面临阻力位。
--全球汇市：日圆兑美元刷新七年低位，ECB宽松预期打压欧元
日圆兑美元跌至七年新低，延续因日本央行意外决定加大购债刺激计划所引发的跌势。卖方亦把目标锁定在欧元身上。欧元兑美元下滑至两年新低。本周稍晚欧洲央行(ECB)将举行会议，一部分人认为该央行可能会宣布采取进一步宽松措施以支持疲弱的欧元区经济。得益于此，美元指数升至四年新高87.400，延续上周涨势。
--国际油市：布兰特原油进一步远离86美元，受累于美元走强和中国数据
布兰特原油下跌，进一步远离每桶86美元的价位，因中国喜忧参半的数据以及美元走强令价格承压。0845 GMT，布兰特12月原油下跌0.55美元，报每桶85.31美元。美国原油期货跌0.43美元，报每桶80.11美元，10月下挫逾11%。
--全球金市：金价和银价延续跌势，困在四年低位附近
金价和银价连续第四日下跌，在逾四年最低水准附近交投，因美元强劲引燃更多卖盘，未来料进一步下挫。贵金属周五受到重挫，此前日本央行意外宣布扩大本就规模庞大的购债计划，打击日圆兑美元跌至七年低点。美元指数周一触及四年高位，进一步削弱贵金属的避险魅力。现货金一度下跌多达1%至每盎司1,161.70美元，0848GMT时交投于每盎司1,168美元附近。
--金属期市：伦铜因日本放宽政策而获支撑，但中国经济放缓令前景蒙阴
伦敦期铜持平，日本上周意外的刺激举措持续支撑金属市场，但中国经济动能放缓的迹象暗示涨势将较短暂。0910GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜报每吨6,697美元。伦铜10月几收平盘，反映出低于预估的供应低于预期和需求持稳之间的拉锯。上海期交所主力1月合约下跌0.3%至每吨47,310元人民币。
注: 其他重要财经新闻浏览请点选 ；近日《路透晚报》请点选 。(完) (整理 高琦 审校 艾茂林)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申