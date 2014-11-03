版本:
中国
亚洲 | 2014年 11月 3日 星期一 16:46 BJT

新兴汇市：亚币受日圆走软及中国经济疑虑打压，马币接近九个月低位

韩国央行周一召开紧急会议后表示，将努力防止金融市场在日圆/韩元汇率方面出现羊群行为，并密切关注市场波动情况。

印尼卢比因该国制造业活动萎缩而下滑。数据显示9月贸易逆差缩窄且10月通胀率高于预期，但印尼卢比反应不大。

亚洲 当日 今年以来 2013年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 112.84 104.80 -7.13 -6.70 105.28

坡元 1.2866 1.2673 -1.50 -1.82 1.2632

台币 30.488 29.979 -1.67 -1.76 29.950

韩元 1073.10 1050.30 -2.12 -1.65 1055.40

泰铢 32.60 32.95 +1.07 +0.80 32.86

菲律宾披索 44.92 44.45 -1.05 -1.16 44.40

印尼卢比 12105.00 12150.00 +0.37 +0.45 12160.00

印度卢比 61.40 62.26 +1.40 +0.65 61.80

马币 3.3150 3.2865 -0.86 -1.19 3.2755

人民币 6.1178 6.0506 -1.10 -1.04 6.0539

(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李婷仪/洪曦; 审校 朱晓军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐