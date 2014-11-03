新兴汇市：亚币受日圆走软及中国经济疑虑打压，马币接近九个月低位

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
韩国央行周一召开紧急会议后表示，将努力防止金融市场在日圆/韩元汇率方面出现羊群行为，并密切关注市场波动情况。
印尼卢比因该国制造业活动萎缩而下滑。数据显示9月贸易逆差缩窄且10月通胀率高于预期，但印尼卢比反应不大。
亚洲 当日 今年以来 2013年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 112.84 104.80 -7.13 -6.70 105.28
坡元 1.2866 1.2673 -1.50 -1.82 1.2632
台币 30.488 29.979 -1.67 -1.76 29.950
韩元 1073.10 1050.30 -2.12 -1.65 1055.40
泰铢 32.60 32.95 +1.07 +0.80 32.86
菲律宾披索 44.92 44.45 -1.05 -1.16 44.40
印尼卢比 12105.00 12150.00 +0.37 +0.45 12160.00
印度卢比 61.40 62.26 +1.40 +0.65 61.80
马币 3.3150 3.2865 -0.86 -1.19 3.2755
人民币 6.1178 6.0506 -1.10 -1.04 6.0539
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路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申