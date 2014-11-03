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亚洲 | 2014年 11月 3日 星期一 17:18 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透伦敦11月3日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：欧元续跌至1.2440美元新低后略微反弹，1.2450区域为跌向1.2000前的最后一道障碍。汇价反弹需攻克1.2570区域，方能站回1.2800美元。

美元/日圆：上周意外站上110.70区域，有望攻向115.00日圆。初步阻力113.00可能促使美元拉回，但惟有跌破110.00才有可能扭转美元升值的前景。

美元/英镑：英镑看来仍疲弱，但目前距离今年低位1.5875仍有段距离。惟有跌破1.5875，才有可能一路下看1.5720美元。美元需站上1.6070，才有可能站回1.6150及上周高位。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2489 1.2524 -0.28 -9.14 1.3745

美元/日圆 112.81 112.30 +0.45 +7.13 105.30

欧元/日圆 140.91 140.64 +0.19 -2.57 144.63

美元/瑞郎 0.9650 0.9628 +0.23 +8.09 0.8928

英镑/美元 1.5975 1.5995 -0.13 -3.51 1.6556

美元/加元 1.1281 1.1265 +0.14 +6.22 1.0620

澳元/美元 0.8745 0.8794 -0.56 -1.88 0.8913

新西兰元/美元 0.7774 0.7780 -0.08 -5.26 0.8206

欧元/瑞郎 1.2053 1.2053 +0.00 -1.78 1.2271

欧元/英镑 0.7815 0.7832 -0.22 -5.81 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.2337 9.2585 -0.27 +4.37 8.8474

美元/挪威克朗 6.7695 6.7518 +0.26 +11.59 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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