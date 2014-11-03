中国金融：联想控股战略投资P2P机构翼龙贷，丰富在金融服务领域布局

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海11月3日 - 中国大型综合企业联想控股周一宣布，战略投资一家P2P(peer to peer)机构--北京同城翼龙网络有限公司（翼龙贷），以丰富联想控股在金融服务和互联网领域的布局。这将为联想控股明年赴港上市计划增添一些亮点。
近期，中国P2P网络借贷业务的投资方，已由风险投资扩展至传统产业和金融资本。例如上月香港新鸿基有限公司 入股点融网，后者是由美国最大P2P平台Lending Club的共同创始人之一的苏海德与中国合伙人郭宇航去年一起创建的。
联想控股新闻稿称，此次联想控股进军P2P领域，既是在互联网领域的一次重要尝试，同时也进一步丰富了公司在金融服务领域的业务布局。选择与翼龙贷进行战略合作，还将与联想控股的现有业务，例如现代农业形成良好的协同效应。
新闻稿未宣布此次投资翼龙贷的具体财务细节。有国内媒体报导透露，联想控股投资额约为数亿美元。。
翼龙贷成立于2007年，是中国最早的P2P网络借贷平台。作为一家以“三农”为特色的P2P企业，翼龙贷的主要产品是农户的个人信用贷款，业务已下沉到基层村镇，帮助解决农民在种植、养殖、经营等方面的资金需求。
联想控股是全球最大个人电脑生产商--联想集团 的母公司，其业务覆盖IT、房地产、消费及现代服务、现代农业及化工新材料五大板块。而金融服务是消费及现代服务业务的重要分支，其已投资汉口银行、正奇安徽金融控股公司、拉卡拉等多家企业。
联想控股此前宣布，计划于2015年在香港整体上市，而其核心业务分拆上市已提前启动，其控股的神州租车 9月在港挂牌。（完） (发稿 林琦; 审校 黄凯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申