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亚洲 | 2014年 11月 3日 星期一 17:10 BJT

《全球汇市》日圆兑美元刷新七年低位，ECB宽松预期打压欧元

**欧元续贬**

欧元兑美元 低见1.2439，为2012年8月以来低位。最新报价为1.2491，日内跌幅达0.3%。

交易商认为，在欧洲央行周四召开决策会议前，欧元仍将处于劣势。

“瑞典及日本央行上周均有意外之举，欧洲央行显然面临压力，”巴克莱驻新加坡外汇主管Mitul Kotecha表示。

瑞典央行上周决议降息25个基点至零利率，降幅大于预期，藉此力抗续处低档的通胀。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2498 1.2524 -0.21 -9.07 1.3745

美元/日圆 112.85 112.30 +0.49 +7.17 105.30

欧元/日圆 141.08 140.64 +0.31 -2.45 144.63

美元/瑞郎 0.9644 0.9628 +0.17 +8.02 0.8928

英镑/美元 1.5996 1.5995 +0.01 -3.38 1.6556

美元/加元 1.1276 1.1265 +0.10 +6.18 1.0620

澳元/美元 0.8743 0.8794 -0.58 -1.91 0.8913

新西兰元/美元 0.7774 0.7780 -0.08 -5.26 0.8206

欧元/瑞郎 1.2055 1.2053 +0.02 -1.76 1.2271

欧元/英镑 0.7812 0.7832 -0.26 -5.85 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.2352 9.2585 -0.25 +4.38 8.8474

美元/挪威克朗 6.7795 6.7518 +0.41 +11.76 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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(编译/审校 洪曦/朱晓军/高琦/龚芳/张明钧)
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