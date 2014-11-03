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亚洲 | 2014年 11月 4日 星期二 07:30 BJT

重温稿-《中国新债预测》国开行五期债收益率料偏低，资金宽推升中短债行情

* 招标品种: 第23、25、24、21和22期增发债

* 期限及金额上限：1年60亿元；3/5/10年50亿元；7年40亿元

* 招标时间: 1/3/5年 11月4日9:30-10:30；7/10年 9:30-11:10

* 受访人数: 8位(券商、银行)

* 预测区间: 3.38%-3.59%；3.80%-3.95%；3.98%-4.07%；4.15%-4.25%；4.15%-4.26%

* 预测均值: 3.52%；3.88%；4.04%；4.20%；4.21%

路透上海11月3日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发1-10年五期债。路透调查显示，月初资金宽裕，且最新公布的PMI等宏观数据均利好债市，一二级现券多头士气高涨，料明日国开行收益率定位亦会偏低，其中中短期会更受追捧。

“农发下午已经发很低了，明天国开只会更低，短的空间更大，”上海一大型券商交易员称。

多位交易员均表示，因近期收益率下行过快，银行间到期收益率曲线估值(国开行) 反应会略显滞后，对明日国开债的预测，午后农发行新债的增发结果更具有参考意思。

周一午后农发行招标增发的三期债中，一年期中标收益率为3.5352%，三年期为3.9420%，五年期4.0763%。

而银行间到期收益率曲线显示，1/3/5/7/10年收益率定位在3.7456%、3.9747%、4.1462%、4.3064%和4.3199%。

上述券商交易员还提到，月初资金面非常宽松，中短期金融债流动性更好，一级手续费也相对偏高，预计明日1-5年新债会较7及10年品种抢手。

明日五期债总额不超过250亿元人民币，分别是该行今年第23期 、第25期 、第24期 、第21期 和第22期债 的增发债。

具体发行条款如下：

第23、25、24、21和22期增发债

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发行上限 1年60亿元；3/5/10年50亿元；7年40亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标时间 1/3/5年：11月4日上午9:30-10:30

7/10年：11月4日上午9:30-11:10

招标方式 单一价格(荷兰式)招标方式

缴款日 11月13日

起息日 1年：9月15日

3年：10月17日

5年：9月19日

7年：8月7日

10年：8月21日

分销期 11/5-11/13

上市日 1年11月17日；3/5/7/10年11月19日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无，三年期为0.05%，五年和七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。(完) (发稿 丁淑琴; 审校 杨淑祯)
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