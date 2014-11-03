重温稿-《中国新债预测》国开行五期债收益率料偏低，资金宽推升中短债行情

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 招标品种: 第23、25、24、21和22期增发债
* 期限及金额上限：1年60亿元；3/5/10年50亿元；7年40亿元
* 招标时间: 1/3/5年 11月4日9:30-10:30；7/10年 9:30-11:10
* 受访人数: 8位(券商、银行)
* 预测区间: 3.38%-3.59%；3.80%-3.95%；3.98%-4.07%；4.15%-4.25%；4.15%-4.26%
* 预测均值: 3.52%；3.88%；4.04%；4.20%；4.21%
路透上海11月3日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发1-10年五期债。路透调查显示，月初资金宽裕，且最新公布的PMI等宏观数据均利好债市，一二级现券多头士气高涨，料明日国开行收益率定位亦会偏低，其中中短期会更受追捧。
“农发下午已经发很低了，明天国开只会更低，短的空间更大，”上海一大型券商交易员称。
多位交易员均表示，因近期收益率下行过快，银行间到期收益率曲线估值(国开行) 反应会略显滞后，对明日国开债的预测，午后农发行新债的增发结果更具有参考意思。
周一午后农发行招标增发的三期债中，一年期中标收益率为3.5352%，三年期为3.9420%，五年期4.0763%。
而银行间到期收益率曲线显示，1/3/5/7/10年收益率定位在3.7456%、3.9747%、4.1462%、4.3064%和4.3199%。
上述券商交易员还提到，月初资金面非常宽松，中短期金融债流动性更好，一级手续费也相对偏高，预计明日1-5年新债会较7及10年品种抢手。
明日五期债总额不超过250亿元人民币，分别是该行今年第23期 、第25期 、第24期 、第21期 和第22期债 的增发债。
具体发行条款如下：
第23、25、24、21和22期增发债
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发行上限 1年60亿元；3/5/10年50亿元；7年40亿元
期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息
招标时间 1/3/5年：11月4日上午9:30-10:30
7/10年：11月4日上午9:30-11:10
招标方式 单一价格(荷兰式)招标方式
缴款日 11月13日
起息日 1年：9月15日
3年：10月17日
5年：9月19日
7年：8月7日
10年：8月21日
分销期 11/5-11/13
上市日 1年11月17日；3/5/7/10年11月19日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无，三年期为0.05%，五年和七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。(完) (发稿 丁淑琴; 审校 杨淑祯)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申