《中国债市每日综述》现券一二级联袂向好，PMI不佳致做多情绪再升温

* 现券收益率跌幅再加剧，IRS幅度稍逊

* 一级国债和农发新债招标显示需求亦向好

* PMI不佳经济企稳仍乏力，宽松预期依旧强烈

* 回购利率小降，资金宽松支撑下有望续降

路透上海11月3日 - 中国银行间债市周一现券收益率跌幅加剧，IRS(利率互换)亦小幅走低。交易员表示，相继出炉的官方及汇丰PMI数据显示，经济走势仍旧乏力，而在债市走暖行情尚未扭转的背景下，今日一二级市场买气高涨，推动收益率降幅约7-8基点。

他们并认为，短期债市暂无利空消息，料向暖态势还将延续，而月初资金面亦有望再回宽松，货币政策接下来如何发力暂成焦点。

“收益率一直是打鸡血的状态啊，停都停不下来，大家情绪又上来了，”华北一商业银行交易员称。

上海一银行交易员认为，国债和金融债的长端品种今日成交更多，本来也有市场趋势在，而PMI数据又都不好，在配置的需求和一级市场招标结果的带动下，让趋势更加明显。

受订单下降及生产活动减缓影响，中国宏观经济先行指标--10月官方制造业采购经理人指数(PMI) 降至五个月低点，仍位于荣枯分界线上，表明制造业总体平稳但存在一定下行压力，需要加快落实稳增长措施。

而今日公布的10月官方非制造业(PMI)亦创九个月最低；同时公布的汇丰中国10月制造业PMI终值则持平于初值，为三个月高点，但新订单和新出口订单下修，反映制造业整体趋稳但动能减弱，经济有效需求不足，政府料仍会进一步放松货币和财政政策。

上述上海交易员并指出，此前现券收益率曲线短端下行一波，长端收益率也有下行的必要，而且目前市场的预期就是收益率反弹并不存在支撑，所以债市大方向走暖的趋势暂不会变。

对于IRS跌幅不及现券，上海另一银行交易员表示，IRS今日走低大约2-3bp(基点)，主要是因为fixing(回购利率)降低空间有限；不过当前IRS和现券收益率跌幅较前期已经收敛很多。

一级市场方面，财政部上午招标的三年期续发国债，中标收益率低于预测均值近5个基点(bp)。因早盘现券走势向好，收益率下行利好新债。另据交易员反映，农发行下午招标的三期固息增发债收益率亦低于预期。

剩余期限约6.20年的国开固息债140203券最新成交收益率 在4.2050%，上日尾盘为4.2750%。剩余期限约9.63年的固息国债140012券最新成交收益率 在3.6900%，上交易日尾盘为3.78%。

国债期货方面，中金所五年期国债期货主力合约TF1412 今日收在95.910元，较上日结算价涨0.378元人民币，或0.40%。

**资金宽松料将支撑价格续降**

银行间资金市场周一主要回购利率 多微降；跨过月末后，资金面更趋宽松，各期限供给充足，需求相对集中在短端，机构对本月资金前景持乐观预期，料未来回购价格仍有缓步下行空间。

“很宽松，过了月末，感觉完全不一样，”华东一商业银行交易员称。

她并指出，月初虽然有存款准备金例行调整，但在存款偏离度考核指标限制下，银行月末冲存款冲动减弱，准备金补缴规模应不大，根据目前资金状况，回购利率应会继续下行，七天回购有望降至3%附近。

银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日(节假日顺延)，根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金，与已上缴部分进行比较后清算。

上海一商业银行交易员提到，目前资金面虽然宽松，但整体价格尚未见明显下行，因大行融出资金一般参考加权价和开盘价来定，“今天开盘价不低的，减点卖盘还比较少，后面(回购利率)应该还是会下的。”

另外上周资金供给方多倾向融出价格更好的14天及以上期限资金，上述华东交易员表示，该现象有所好转，因年内资金向好预期占据主流，机构需求集中在隔夜和七天，14天及以上品种成交清淡。

“14天出不动，太贵了，现在是各个期限都有供应。”她称。

今日银行间市场质押式回购总成交金额为11,182.42亿元，上日为9,624.48亿元；其中，隔夜品种为9,273.37亿元，上日为7,812.94亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

---------------------------------------------------------------------

质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.5700 2.5784 -0.84 9,273.37

七天 3.2566 3.2527 +0.39 1,302.61

14天 3.7783 3.8210 -4.27 359.74

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.7000 1.3550 +134.50 32.12

七天 3.0500 2.7000 +35.00 3.22

14天 3.3100 3.3100 +0.00 0.39

回购定盘利率

其中:隔夜 2.6200 2.6500 -3.00 --

七天 3.3100 3.2800 +3.00 --

14天 3.7500 3.8100 -6.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.5480 2.5590 -1.10 --

七天 3.1860 3.2000 -1.40 --

三个月 4.4407 4.4472 -0.65 --