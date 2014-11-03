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亚洲 | 2014年 11月 3日 星期一 17:28 BJT

欧洲个股：汇丰第三季获利下滑，拨备3.78亿美元因应外汇调查和解

路透伦敦11月3日 - 欧洲最大银行汇丰控股 已拨备3.78亿美元，用以因应英国监管机构就其被控操纵外汇市场调查的潜在罚款。汇丰并公布第三季基本获利下滑12%，因成本上升。

汇丰周一公布税前基本获利44亿美元，较上年同期下滑12%，因营业费用增加6%，汇丰归因于风险、合规及相关成本增加。

该行3.78亿美元的准备金是做为与英国金融市场行为监管局(FCA)可能进行和解的费用。汇丰称已就其外汇调查案提出一项解决方案。消息人士先前表示，汇丰是六家与FCA进行约15亿英镑集体和解谈判的银行之一。(完) (编译 李婷仪 审校 张明钧)
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