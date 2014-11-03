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货币新闻 | 2014年 11月 3日 星期一 17:18 BJT

意大利经济：今年GDP将萎缩0.3%，明年将成长0.5%--统计局

意大利统计局下调了5月报告时公布的前次预估，当时预期今年经济成长率将为0.6%，明年将为1.0%。

此次数据修正反映出过去六个月里意大利经济仍然陷入停滞，当前该国正在竭力摆脱二战后持续时间最长的一次衰退。

除了公布月度和季度数据等传统职能之外，意大利统计局近期也开始发布经济预测，但迄今为止在预判意大利季度GDP数字上鲜有成功。

意大利统计局称2016年经济成长率将达到1.0%，低于5月预估的1.4%。

根据意大利统计局，该国2015年财政预算将不会对2015和2016年经济成长产生正面影响。

该机构表示，调低2014-2016年的数字，很大程度上是因为全球贸易以及投资意大利的前景双双走弱。(完) (编译 杜明霞/洪曦; 审校 高琦)
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