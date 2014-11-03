台湾汇市：台币连三贬创三周半新低，外资汇入及出口商抛汇收敛跌幅

* 台币连三日收贬创三周半收盘新低 * 外资汇入及出口商抛汇卖压收敛跌幅 * 明日实质交易暂估在30.450-30.500 路透台北11月3日 - 台币兑美元 连三日收贬并于周一创三周半低位。汇银人士指出，随 着日本扩大量化宽松效应持续发酵，日圆疲弱依旧拖累台币趋跌整理，惟外资偏向汇入及出口商抛汇卖需增温 略有收敛台币跌幅，短线料台币实质交投暂在30.450-30.500区间盘整。 交易员认为，近期台股 表现相对有撑，今日指数重返9,000点大关，外资已连续六天买超台股约50 0亿台币，吸引外资偏向汇入。加以出口商在台币30.490上方抛汇卖需涌现，且前波台币低位亦落在30.500附 近，市场预期台币在30.500上方美元卖压仍重，料短线台币主交投暂在30.500下方整理。 〞台股有支撑的话，风险情绪偏向正面，台币贬幅有限。〞一本地大型银行交易人士说。 今日台币收创三周半低位，前波收盘低位为10月8日的30.505；盘中低位亦触及三周半新低，前低为10月9 日的30.509。 另外银交易员指出，每当台币实质交投向30.500靠拢，很自然就会有美元卖单进场，且今日外资汇入量能 并不弱，且午后韩元贬势已较早盘的1,077低位有明显舒缓，略靠向1,070，银行间推估在韩国央行干预下，短 线韩元要贬破1,080的可能性并不高，除非亚币进一步贬势再现，不然预料亚币贬势对台币的压力已渐钝化。 他们并预估，明日台币兑美元实质价位区间料在30.450-30.500。台币今日主要交易区间在30.470-30.495 ，上日交易区间在30.370-30.455。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月天期美元/台币换汇点由小幅溢价转趋价平附近； 一个月远汇报价 尾盘在30.471/30.486左右，上日纽约盘收在30.460。 台湾股市周一收高0.34%至近一个月高位，收报9,004.86点；证券交易所今日资料显示，外资及陆资在台 股买超72.53亿台币, 连续六个交易日买超共计501.56亿台币；上交易日为买超81.08亿台币。 大多数新兴市场亚币周一下跌，因日圆延续其自日本央行意外扩大宽松之后的跌势，以及有更多迹象显示 中国经济成长放缓。 韩元兑美元 周一跌至七个月低点，跟随日圆 大跌走势，因日本 央行上周五意外扩大刺激举措导致日圆重挫，韩元兑美元收报1,072.6，上日收报1,068.5。 本周全球重要经济事件与数据包括： 11/3(一)：美国10月Markit制造业PMI终值、美国供应管理协会(ISM)10月制造业PMI、欧元区银行业单一 监督机构主管努伊在经济和货币事务委员会的季度听证会上发表讲话、美国芝加哥联储总裁埃文斯在芝加哥联 储主持的会议上致词、美国达拉斯联储总裁费希尔对影子公开市场委员会发表谈话； 11/4(二)：欧元区9月生産者物价指数(PPI) 、美国10月ISM纽约企业活动指数、美国9月耐久财订单修正 值和工厂订单、澳洲央行举行利率会议、欧洲央行执委科尔就“欧元区当前形势”发表演说； 11/5(三)：台湾公布10月消费者物价指数年增率、台湾公布10月末外汇存底、汇丰中国10月服务业PMI、 美国10月ADP民间就业岗位、美国10月Markit服务业和综合PMI终值、美国10月ISM非制造业PMI、日本央行总裁 黑田东彦发表讲话、美国里奇蒙联储总裁拉克尔发表题爲“致力金融稳定”的讲话、美国明尼亚波利斯联储总 裁柯薛拉柯塔发表“澄清货币政策目标”的讲话、日本央行公布10月政策会议记录； 11/6(四)：美国10月Challenger企业计划裁员人数、美国第三季劳工成本和非农生産率初值、美国芝加哥 联储总裁埃文致词、美联储理事理事鲍威尔发言、英国央行宣布利率决定、欧洲央行利率声明和记者会、欧元 区财长会议； 11/7(五)：台湾公布10月进口/出口数据、美国10月非农就业岗位和失业率、美国9月消费者信贷、美国克 利夫兰联储总裁梅斯特发表讲话、美国芝加哥联储总裁埃文斯发表讲话、欧洲央行执委科尔发表演说。 环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 盘 亿美元 台北外汇经纪公司 30.488 30.478 30.380-30.509 30.490 7.25 8.71 元太外汇经纪公司 30.486 30.475 30.468-30.509 30.490 2.45 4.11 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.000/0.010 0.005/0.015 美元/台币六个月期 -0.130/-0.110 -0.130/-0.105 (完)