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货币新闻 | 2014年 11月 3日 星期一 17:54 BJT

英国金融市场：英镑走高，因英国制造业PMI好于预期

路透伦敦11月3日 - 英镑兑欧元 周一升至一个月高点，兑美元 涨至日内高位，此前公布的英国制造业采购经理人指数(PMI)强于预期。

英镑兑日圆 触及六年高点180.68日圆。

不过英国富时100指数 在数据公布后略跌，日内下滑0.3%。

10年期英国公债与德债收益率差扩阔逾1个基点至142.7基点，为10月7日来最阔水准。12月英国公债期货削减涨幅，跌约10个跳动点至115.22。(完) (编译 朱晓军；审校 于春红)
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