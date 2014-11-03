重温稿-路透调查：金融机构固定收益部门对中国未来三个月降准预期减弱

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海11月3日 - 2014年第11期汤森路透中国固定收益市场展望的参与机构预期，央行11月仍将维持存款基准利率及准备金率不变。中国经济仍低位运行，通胀走势低于预期，央行定向宽松政策持续，令机构对明年1月底前的降准预期减弱，但降息预期仍较上月持稳，利率债继续谨慎乐观。
美国经济复苏强劲，但日本和欧洲都增长乏力，中国经济增长外围环境仍难言乐观；国内房地产市场回暖待观察，信用风险事件时有发生，则制约信用债的表现。
调查结果显示，92%的参与机构认为，央行11月仍将维持3%的一年期存款基准利率不变，较上月展望时略降。预期明年1月末该利率会降到2.75%的机构比例在16%，与上月持平。
降准预期则减弱。调查结果显示，逾九成参与机构认为，大型存款类机构法定存款准备金率11月会续稳于20%，较上期展望时略升。银行和险资参与机构，预期明年1月末存款准备金率会继续维持20%的机构比例，亦较上期展望时提升。
调查显示，金融机构对资金面继续预期宽松。今年11月全月银行间隔夜质押式回购加权平均利率和七天期该利率，以及三月期Shibor的预测均值分别为2.4724%、3.0262%和4.4166%，分别较10月全月实际均值低4个基点(bp)、4个bp和8个bp。
此外，11月末10年期国债收益率估值料为3.76%，较10月末持平。
2014年第11期展望调查共有50家机构参与。其中银行类参与机构包括中国工商银行 、农业银行 、中国银行 和建设银行 等19家。
证券类参与机构仍为中金公司和中信证券 等11家，保险资产公司类参与机构有人寿资产等10家，包括债券私募基金在内的基金类参与机构10家。
汤森路透于2012年推出中国固定收益市场展望调查，频率为每月一次。调查共涉及八大系列23个关键性指标，包括存款基准利率、准备金率、回购利率、Shibor，以及国债、金融债和信用债收益率，从而可以定量呈现中国固定收益市场的未来变化趋势。(完) (发稿 徐永；审校 张喜良)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申