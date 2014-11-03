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亚洲 | 2014年 11月 3日 星期一 17:58 BJT

CNH动态：离岸即期走升，国债发行细节公布后美元远期升水上行

路透北京11月3日 - 香港离岸人民币即期 周一走升，主要受境内CNY持稳所提振，而未随强势美元走贬。远期市场中美元升水也明显上涨，此前中国财政部公布今年第二批在港发行120亿元人民币国债细节。

“即期方面基本上定价跟随境内...（远期曲线）虽然已然是高位，不过空间还有，只是往上空间也不会太大了。”一中资大行交易员表示，在美元走强、即期汇率持稳的情况下，曲线长端也变得易上难下。

他说，近期香港人民币流动性受沪港通和本月发债影响而有所收紧，“离岸资金回流渠道太多，所以天性容易紧张。”

另一中资行交易员认为，今天财政部公布发债细节后，使远期涨得比较厉害，因人民币流动性趋紧而使利差扩大。

中国财政部周一发布公告称，将于11月17日当周在香港发行120亿元人民币国债，期限包括两年、三年、五年和10年期，发行后将继续在香港交易所挂牌上市交易。

本地时间17:26，离岸人民币现汇 报6.1250，较上日上涨30个点子。一年期美元对人民币远期 报1,497个点子，日内高见1,515，上日收于1,477.5。

无本金远期外汇(NDF)一年期 报6.2445/465，上日收盘在6.2475。一年期NDF较离岸即期汇率贴水1.91%左右。

在岸汇率方面，中国人民币兑美元 周一收贬于逾一周低位。国际美元指数继续走强，中间价顺势走软至逾一个月低位。日内交易清淡，价格波动不多，整体走势持稳。

全球汇市上，日圆兑美元周一跌至七年新低，延续了日本央行上周意外决定扩大货币刺激政策后的跌势。（完）

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人民币外汇期权 (发稿 李然; 审校 张喜良)
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