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亚洲 | 2014年 11月 3日 星期一 17:50 BJT

美股业绩：搜狐第三季GAAP每股净亏损0.74美元，营收为4.30亿美元

路透11月3日 - 搜狐 周一公布，

* 第三季营收为4.30亿美元，汤森路透I/B/E/S调查分析师预估为4.374亿美元

* 搜狐预计2014年第四季营收在4.42-4.62亿美元之间

* 基于公认会计原则(GAAP)，净亏损为2,800万美元，完全摊薄后合每股亏损0.74美元。 (完)

(编译 洪曦; 审校 于春红)
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