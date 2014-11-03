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亚洲 | 2014年 11月 3日 星期一 17:56 BJT

香港个股：恒生银行确认兴业银行股权减值21亿港元，惟无碍资本状况

路透香港11月3日 - 汇丰控股 的香港分支--恒生银行 周一称，该行已为其所持兴业银行 股份确认21亿港元的减值亏损，惟不会影响其资本状况。

恒生银行于去年1月将兴业银行由联营公司重新分类为可供出售股票投资，如该股的公平价值出现“大幅”或“长期”下跌，则会确认为减值亏损。

恒生银行在公告中称，于9月30日，其账上的兴业银行公平价值为267亿港元，较去年1月所做的设定成本288亿港元为低，因此于进行减值评估后，已将21亿港元确认为减值亏损，并将在收益表内反映，惟此举对该行或集团之资本状况无任何影响。

该行并称，倘其后公平价值进一步跌至低于267亿港元，有关跌幅会于相关期间之收益表内确认为额外减值亏损，而任何公平价值之增加则会反映于可供出售投资储备内。

恒生银行持有兴业银行约20.7亿股流通A股，持股比例为10.87%，为第二大股东。

恒生银行周一收跌0.61%，报130.6港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 黄凯)
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