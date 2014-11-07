《台湾金融市场一周展望》欧日连手宽松掀亚币竞贬，美元续涨尚待非农加持

* 日、欧连手宽松再掀亚币竞贬

* 短线台币暂难跳脱趋弱格局

* 台股选前略显横盘区间震荡

* 台债待美国非农就业报告指引

记者 詹静宜

路透台北11月7日 - 日本扩大量化宽松效应至今余波荡漾，欧洲央行也暗示可能再祭出宽松政策，激励国际美元涨势凌厉，掀起亚币竞贬态势暂难止歇，短线强势美元氛围扭转不易，只不过连涨多时的美元续涨仍需寻求今日稍晚公布的美国非农就业数据支撑，也将牵动台湾股、债后市。

展望下周，分析师指出，现在全球资金热情拥抱美元，台湾等新兴市场的资金都流向美国，推升美元指数 频创四年新高，短线台币料随日圆、韩元趋弱整理，台债则静待美国非农就业报告释出指引，至于台股料在月底六都首长选举前持于9,000点附近震荡盘整。

“钱一直往美国溜，美国资金还是会适当配置，配置到随着美国经济转佳，受惠于美国内需连动强的个别经济体，像是台湾跟韩国都是跟美国景气上来后较为受惠区域。”凯基投顾台股策略分析师张明祥说。

他并指出，台湾科技股跟美国科技股连动性高，因此随着资金回流美国炒热股市，台股也将间接受惠，外资在台股操作不若巴西持续卖超，反而是连九天买超，随着美股屡创新高，外资偏向买超台股。

台股最大变数落在月底六都首长大选，他透露，虽然政府选前偏向做多且外资连日买超，但指数依旧撑在8,900点附近，归咎原因就在内资对选举欠缺信心，担心选后行情转空因而在选前陆续调节既有部位，料选前台股指数向上空间有限。

台股周五小幅收高0.24%，收报8,912.62点，周线下跌0.69%。凯基张明祥预估，下周台股指数主要区间暂看在月线8,782点至半年线9,180点间来回整理。

富兰克林华美第一富基金经理人周书玄也表示，台湾第三季GDP年增3.78%，较原主计处预估增0.16个百分点，仍受iPhone6出货及整体电子业景气表现佳下而带动，且民间消费年增3.63%亦优于第二季，气爆及食安问题对内需市场影响尚不明显，整体台湾经济表现仍稳定扩张好转，惟在11月29日大选前，资金将会愈来愈谨慎，研判9,000点之上卖压较重，待明年第一季有机会再度上攻。

保德信高成长基金经理人叶献文亦认为，随着下周财报公布告一段落，接下来焦点将转向县市长选举，选前观望卖盘也有可能先行退场，在这些因素影响之下，加权指数倾向区间盘整。推估台股11月将走向选举前震荡行情，12月上旬还在消化选举结果，一直到12月中下旬才有机会出现2015年做梦行情。

**MSCI连五度调降台股权重**

市场关注MSCI今日当地凌晨时间宣布权重调整结果。元大宝来投信援引MSCI最新季度资料显示，本次台股在全球新兴市场指数权重由12.06%调降至11.96%、亚洲除日本指数权重由15.37%下调至15.27%、全球市场指数则维持1.32%不变。

其中就"MSCI全球新兴市场指数"来看，台股已连续五季遭调降权重，最新权重将在11/25收盘后生效。

“由于台股今年第三季表现不理想，此次再度遭到调降并不意外，”富兰克林华美第一富基金经理人周书玄说。

他并称，重要的是台股在近年来的季度调整中，调降次数多于调升，删除的个股多于新增，然观察后续的外资操作，并未有明显的影响，显示对市场心理面的影响大于实质。

元大宝来摩台基金经理人陈思蓓表示，本次属于MSCI半年度调整，但台股调整幅度不大，以"MSCI全球新兴市场指数"观察，欧非中东地区权重大幅调升0.39%，主要在卡达及阿联酋，分别增加0.28%及0.18%，其他国家则相对被挤压，因而像台湾、印度、印尼及马来西亚权重都被调降，中国仅微幅调升0.01%。

至于MSCI台湾指数成份股方面，元大宝来投信表示，本次并无成分股增删，指数成分股仍为101档，其中20档成分股调整流通在外股数，无成分股调整公众流通量系数，调整周转幅度不大。权重增加最多的成分股为群创及群联，都为0.01%；纬创及宏碁则是减少0.01%最多。

**亚币竞贬疑虑暂难褪去**

汇市方面，台币兑美元 本周受累于日本扩大宽松拖累亚币全线疲弱，韩元甚至贬破1,090的14个月低位，带动台币实质交投跌破30.600，本周暂因消化出口商抛汇卖需收敛跌幅。

展望下周，汇银人士指出，由于目前市场偏向乐观预期非农就业数据，若结果符合或超越预期，料台币实质交投仍会维持区间偏跌态势，若明显低于市场预期，投资氛围将会转为美元多头获利了结，台币有可能随其他亚币贬值态势稍获喘息机会。

“现在市场一面倒看好美国非农数据，万一不好就惨了，”一位本地银行交易员说。

交易员认为，美国近期公布就业相关数据皆优于市场预期，包含ISM及上周提领失业救济金人数降幅皆是如此，令市场乐观看待美国非农就业数据，出口商偏向惜售手中美元，而出口商在台币30.610附近的抛汇卖需已大致去化，除非台币进一步贬向30.650才会催生另一波出口商抛汇卖压。

路透访问分析师的调查显示，预计周五美国政府公布的10月非农就业岗位将增长23.1万个，9月为增长24.8万个。10月失业率预料保持在5.9%的六年低位。

另外，汇银人士指出，尽管外资连九日买超台股逾636亿台币，但近日在汇市交投方向略偏向汇出，但量能并不显着，后续留意台股表现或将牵动外资进一步资金动向。

台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超38.18亿台币，连续九个交易日买超共计636.02亿台币；上交易日为买超25.80亿台币。

交易员并预估，下周台币的主要波动区间暂先看在30.500-30.700间来回，大致较本周区间略为上移，不过仍须视下周日圆及韩元走势而定。

台湾金融监督管理委员会周二表示，外资及陆资于10月净汇出约12.8亿美元，为连续第三个月净汇出。累计今年以来仍有138.12亿美元的净汇入，外资至今总累计净汇入1,903.24亿美元。

**美非农表现左右台债后市**

债市方面，市场关注美国周五稍晚将公布非农就业数据，上周初请失业金人数降幅大于预期巩固10月非农就业岗位再增加20多万的预期。交易员认为，按往例美国非农就业数据前，美债殖利率偏上，但公布后常因利空出尽，殖利率会较先前走低。

交易员并指出，美债目前水位仍可能向上测试2.4-2.5%的水位，这仍将令台债的观望心态偏向浓厚。只不过，台债方面，他们表示，冷券市场上可以看见五年期公债多支冷券的买盘挂价，但卖盘一直较缺乏，市场惜售的心态偏浓，这可能令殖利率上档相对有限。

〞券商可能是等想新的增额发行券出来再拿，〞一位大型银行业交易员表示。

前述交易员也认为，10年公债的筹码一直被银行吸走，证券商进场不多，他们可能等到第二次增额发行券开始发行前交易之后再进场持券。

11月13日将有103/13期第二次增额发行公债将首日发行前交易。该期增额发行公债将于12月1日标售，金额预定300亿台币。

相对于10年券的稍强走势，五年券则是进入偏弱、也提前进入整理。他们表示，近期部分人士空五年券、买10年券，进行殖利率曲线趋平的交易，这也让五年公债走势弱于10年期指标券。