欧洲金融：希腊不太可能完全退出援助计划--欧盟高官

路透布鲁塞尔11月3日 - 一位欧盟高级官员周一称，希腊“不太可能”在不接受新形式援助的情况下，完全结束欧元区援助计划。新援助将要求该国达到某些目标。

“希腊不太可能彻底退出援助计划，”该官员向记者表示，“我们将必须研究还有什么样的其他选择。不论我们会采纳什么选择，都将由欧元区机构与希腊官方达成契约关系。”