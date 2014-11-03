欧洲金融：希腊不太可能完全退出援助计划--欧盟高官

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透布鲁塞尔11月3日 - 一位欧盟高级官员周一称，希腊“不太可能”在不接受新形式援助的情况下，完全结束欧元区援助计划。新援助将要求该国达到某些目标。
“希腊不太可能彻底退出援助计划，”该官员向记者表示，“我们将必须研究还有什么样的其他选择。不论我们会采纳什么选择，都将由欧元区机构与希腊官方达成契约关系。”
欧元区援助计划将在今年底结束。(完) (编译 朱晓军；审校 高琦)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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