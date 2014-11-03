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亚洲 | 2014年 11月 3日 星期一 18:26 BJT

香港个股：中海油北海Golden Eagle项目投产，料明年达7万桶日产量

路透香港11月3日 - 中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司 周一称，其于英国北海Golden Eagle区域开发项目投产，预料2015年达到7万桶高峰日产量。

该公司在一份声明中称，Golden Eagle区域开发项目包括Golden Eagle、Peregrine及Solitaire油田。这些油田分别位于北海20/1S、20/1N 及 14/26a区块，在亚伯丁东北70公里处，平均水深89-139米。

该项目的主要设施包括一座生产平台、一座井口平台及两套水下生产系统，通过共15口生产井和六口注水井进行开发，目前已投产的两口生产井日产原油约1.8万桶，整个项目预计于2015年达到7万桶的高峰日产量。

中海油首席执行官李凡荣表示，按世界一流安全标准建设的Golden Eagle项目在预算内顺利投产，为英国提供了超过2,500个就业机会，并将为公司带来重要的产量贡献。

Golden Eagle项目由中海油旗下Nexen UK担任作业者并占36.54%权益，其他股东马士基 的分支Maersk Oil、加拿大Suncor Energy 以及Edinburgh Oil and Gas Ltd分别持有余下31.56%、26.69%及5.21%的权益。

去年2月，中海油完成151亿美元收购Nexen之交易，为公司带来涉足布兰特原油生产基地的门券。

中海油此前公布，第三季油气净产量同比基本持平，虽然中国海域的渤海产量增长稳定，但海外因英国北海Buzzard油田停产检修，令产量小幅下降。

该股周一收盘持平于12.18港元。（完） (记者 雷美珍；审校 张喜良)
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