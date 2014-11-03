香港个股：中海油北海Golden Eagle项目投产，料明年达7万桶日产量

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透香港11月3日 - 中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司 周一称，其于英国北海Golden Eagle区域开发项目投产，预料2015年达到7万桶高峰日产量。
该公司在一份声明中称，Golden Eagle区域开发项目包括Golden Eagle、Peregrine及Solitaire油田。这些油田分别位于北海20/1S、20/1N 及 14/26a区块，在亚伯丁东北70公里处，平均水深89-139米。
该项目的主要设施包括一座生产平台、一座井口平台及两套水下生产系统，通过共15口生产井和六口注水井进行开发，目前已投产的两口生产井日产原油约1.8万桶，整个项目预计于2015年达到7万桶的高峰日产量。
中海油首席执行官李凡荣表示，按世界一流安全标准建设的Golden Eagle项目在预算内顺利投产，为英国提供了超过2,500个就业机会，并将为公司带来重要的产量贡献。
Golden Eagle项目由中海油旗下Nexen UK担任作业者并占36.54%权益，其他股东马士基 的分支Maersk Oil、加拿大Suncor Energy 以及Edinburgh Oil and Gas Ltd分别持有余下31.56%、26.69%及5.21%的权益。
去年2月，中海油完成151亿美元收购Nexen之交易，为公司带来涉足布兰特原油生产基地的门券。
中海油此前公布，第三季油气净产量同比基本持平，虽然中国海域的渤海产量增长稳定，但海外因英国北海Buzzard油田停产检修，令产量小幅下降。
该股周一收盘持平于12.18港元。（完） (记者 雷美珍；审校 张喜良)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申