重温稿-台湾货币市场：短率明显下滑，月初重回宽松银行微调积数为主

* 短率明显下滑，市场重回宽松

* 央行一年期存单得标利率走低

记者 林妙容

路透台北11月3日 - 台湾银行间短率周一明显下滑。资金调度人士表示，月底一过银行帐上资金得以释出，市场重回宽松，在资金需求低迷的情况下，此前月底的高位利率已不复见。

交易员指出，市场资金水位走高让调度几乎没有难度，不过因今日是本提存期的最后一个交易日，银行没有大进大出，以微调积数为主，票券商亦没有明显的拆款需求，让拆款利率重回区间低位，在0.388-0.4%之间徘徊。

〞今天银行很早就平了，明天新提存期开始，才会开始负数操作。〞一位大型银行资金调度人士说。

台湾央行周一公布标售的1,200亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.629%，结束此前连四次标售走升，且低于市场预期的0.64-0.655%。交易员指出，标售结果有些出乎市场意外。他们认为，在市场预期升息时点渐近之际，利率应仍有微幅扬升的空间。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.387%，上日收在0.397%；今日区间在0.295-0.410%，上日在0.295-0.460%；一周拆款利率区间在0.380-0.440%，上日为0.388-0.510%；两周拆款利率区间在0.420-0.440%，上日为0.485-0.520%。

**短票利率跌落区间低位**

短票市场方面，票券商指出，时序重回月初，市场发票量相对低迷，资金缺口不大加上市场资金宽松，短票利率应声走跌，重回此前主要区间的低位。

他们指出，今日银行对短票买气平平，主要因提存期底积数调整空间不大，预估明日新提存期开始，银行开始采负数操作，有助短票买气提升，主要成交利率将更往区间低位靠拢。

〞月初旬底是市场最宽松的时候，钱多到不用怎么调度。〞一大型票券商交易员说。

今日票券商与银行承作的30天期内自保短票利率主要成交在0.60-0.62%，上日在0.62-0.64%。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.608%，较前日在0.627%明显走跌。

台湾央行周一公布，共发行2,406亿台币存单。与今日存单到期金额3,404.5亿相较，存单发行余额减998.5亿。

本周央行存单到期总额为1兆594.3亿台币，其他交易日落点分别为周二2,535.5亿、周三2,366亿、周四2,249.3亿及周五39亿。

拆款中心资料 显示，周一超额准备为335亿台币，累积超额准备为3,089亿台币、加计前期1%的超额准备为4,221亿台币。

**附买回利率区间高位走滑**

债券市场公债附买回(RP)利率向区间低位靠拢。交易商指出，月初以来投信的申购款回流，投信普遍多钱，寿险业的资金也少许偏多，市场宽松下，附买回利率区间自高档走低。

交易商指出，月初资金回流市场相当明显，投信的申购款偏多，令其陆续进场找券，预料未来一、二周的资金可望维持宽松。

〞投信的钱很多，和上个月底相比是宽松很多。〞一位大型证券商交易员表示。

本周公司债交割因素很少，仅有周五(7日)有健乔信元 可转换公司债发行，金额5亿台币。

今日证券商月内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，利率区间高位较先前在月底时成交的高位回落；公司债今日成交0.63-0.64%，区间高位也因迈入月初而走低。