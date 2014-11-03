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亚洲 | 2014年 11月 3日 星期一 18:21 BJT

东南亚股市：涨跌互现，日央行刺激助菲律宾股市创一个月最大单日涨幅

上周五，日本央行意外扩大了大规模刺激政策，因经济成长和通胀增幅没有达到预期。

印尼股市 跌0.1%，因该国9月贸易逆差虽然缩窄，但仍高于预期。

马来西亚股市 走低0.1%，泰国股市 下滑0.3%。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 428.90 -0.74 -0.17 +10.44 388.37

新加坡 3290.84 16.59 +0.51 +3.90 3167.43

马来西亚 1853.34 -1.81 -0.10 -0.73 1866.96

泰国 1579.18 -4.98 -0.31 +21.60 1298.71

印尼 5085.51 -4.04 -0.08 +18.98 4274.18

菲律宾 7312.85 97.12 +1.35 +24.16 5889.83

越南 603.15 2.31 +0.38 +19.52 504.63

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

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Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

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