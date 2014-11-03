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货币新闻 | 2014年 11月 3日 星期一 18:48 BJT

欧元区经济：ECB目前不会改进TLTRO条款，除非经济明显恶化--消息

摩根大通先前表示，预期这些固定利率贷款的利率将调降10个基点，以配合欧洲央行指标利率0.05%政策向市场注资，而银行可以贷款的金额也将增加。

对于欧洲央行可能在周四会议宣布政策变动的揣测已然升温。不过四名消息人士对路透表示，有一批贷款已经用原本的条件核贷，现阶段将不会更改政策。

当中一名人士表示，在执行到一半时“我们不会改变规定”，另一名人士的口气则比较不那么笃定，称“目前没有必要扩大刺激，至少要等到我们更清楚经济的状况。”

第三名消息人士表示，TLTRO的规定变动并未在欧洲央行内部任何一个层级讨论，目前不是一项议题；但若经济转为恶化，则这样的状况可能改变，不过目前要断言仍过早。

欧洲央行拒绝置评。(完)
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